Mikel Moreno, vasco residente en Caracas: "El camino de vuelta ha sido fuerte; hemos visto muchos edificios, puentes y árboles caídos"
Mikel estaba en La Guaira en el momento del terremoto, mientras que Agustín se encontraba en su casa, viendo el fútbol. Mikel relata que no va a olvidar nunca el camino hasta su casa en Caracas, ni cuando ha llegado a su casa, ya que creía que uno de sus amigos estaba bajo los escombros. Piden a la comunidad internacional que envíen ayuda cuanto antes.
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Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y hablan ya de 164 personas fallecidas y casi un millar de heridas, aunque la cifra se podría disparar. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10 000 y 100 000 muertos.
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Nada más conocer la noticia, numerosos gobiernos, organizaciones y personalidades del mundo entero han mostrado su apoyo y su disposición de ayuda al gobierno y la población venezolana.
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