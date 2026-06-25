TERREMOTOS EN VENEZUELA
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Mikel Moreno, vasco residente en Caracas: "El camino de vuelta ha sido fuerte; hemos visto muchos edificios, puentes y árboles caídos"

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Caracasen bizi diren euskal herritarrak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Moreno, Caracasen bizi den euskal herritarra: "Eroritako eraikin, zubi eta zuhaitz asko ikusi ditugu"
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EITB

Última actualización

Mikel estaba en La Guaira en el momento del terremoto, mientras que Agustín se encontraba en su casa, viendo el fútbol. Mikel relata que no va a olvidar nunca el camino hasta su casa en Caracas, ni cuando ha llegado a su casa, ya que creía que uno de sus amigos estaba bajo los escombros. Piden a la comunidad internacional que envíen ayuda cuanto antes.

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