Agustín Otxotorena, vasco afincado en Venezuela: "Cuando empiece el día, veremos cosas terribles"
Agustín Otxotorena, vasco afincado en Venezuela, ha ofrecido una entrevista en Egun On con motivo de los terremotos que han afectado al país. Varios edificios se han derrumbado, pero que aún es de noche, por lo que todavía no pueden hacer balance.
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Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela afectan a todo el norte del país y provocan decenas de muertos
Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y hablan de una treintena de fallecidos, aunque la cifra se podría disparar. Una ciudadana vasca se encuentra entre las personas fallecidas. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10 000 y 100 000 muertos.
Al menos una mujer vasca entre los fallecidos en los terremotos de Venezuela
Según ha confirmado su propia familia a EITB, una mujer de origen vasco se encuentra entre las víctimas mortales de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela.
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