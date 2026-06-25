TERREMOTOS EN VENEZUELA
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Agustín Otxotorena, vasco afincado en Venezuela: "Cuando empiece el día, veremos cosas terribles"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Hemen eguna hasten denean, gauza latzak ikusiko ditugu Venezuelan"
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EITB

Última actualización

Agustín Otxotorena, vasco afincado en Venezuela, ha ofrecido una entrevista en Egun On con motivo de los terremotos que han afectado al país. Varios edificios se han derrumbado, pero que aún es de noche, por lo que todavía no pueden hacer balance. 

Venezuela Terremotos Internacional

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