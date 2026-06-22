El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana las elecciones de Colombia por menos de un 1 %
El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según el preconteo realizado por la Registraduría Nacional, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial que se desarrollará durante los próximos días.
Con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella ha obtenido 12,9 millones de votos (49,66 %), frente a los 12,7 millones de sufragios (48,70 %) logrados por el candidato de izquierdas Iván Cepeda. La diferencia entre ambos ronda los 250.000 votos, apenas 0,96 puntos porcentuales, una de las más estrechas registradas en una segunda vuelta presidencial en Colombia.
La participación ha alcanzado cerca del 64 %, la más alta de la historia del país en unas elecciones presidenciales.
Desde Barranquilla, donde celebró el resultado junto a sus seguidores, De la Espriella ha afirmado que "hoy comienza una nueva etapa" para Colombia y prometió gobernar para todos los ciudadanos. También aseguró que durante su mandato "no habrá persecuciones" contra quienes piensen diferente y defendió que la victoria pertenece "a Colombia entera".
Cepeda acepta el preconteo, pero impugnará 33.000 mesas
Pese a reconocer el resultado preliminar, Cepeda subrayó que el preconteo es un dato "aún no oficial ni vinculante" y advirtió de que no reconocerá el resultado definitivo hasta que concluya el escrutinio y se realicen todas las verificaciones correspondientes.
El candidato del Pacto Histórico anunció además que su equipo jurídico y sus testigos electorales impugnarán 33.000 mesas repartidas por todo el país, al considerar que existen irregularidades que deben ser revisadas una por una durante el proceso de escrutinio.
Petro denuncia irregularidades y pide esperar al escrutinio
El presidente en funciones, Gustavo Petro, también rechazó dar por cerrado el resultado electoral. En varios mensajes publicados en redes sociales aseguró que "aún no se puede saber quién es el presidente" porque será el escrutinio oficial el que determine el vencedor.
Petro afirmó que existen "muchas irregularidades" y sostuvo que dispone de evidencias sobre presuntos cambios en direcciones IP de servidores de la Registraduría Nacional. El mandatario saliente reclamó una auditoría del software electoral y pidió revisar todas las mesas impugnadas.
Además, defendió que algunas mesas sin la firma de los jurados deben ser revisadas de inmediato y llamó a mantener la calma en un país que, según dijo, ha quedado "partido por la mitad" tras la votación.
Las autoridades electorales defienden la transparencia del proceso
Frente a las denuncias de fraude, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la "absoluta tranquilidad" del proceso electoral y destacó que el preconteo se desarrolló de forma "ágil" y "rápida". También recordó que la proclamación oficial de resultados corresponde al Consejo Nacional Electoral y no a la Registraduría.
En la misma línea, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, aseguró que no se produjo "un solo hecho" que haya empañado la transparencia o la tranquilidad de la jornada electoral.
Según Eljach, la votación transcurrió con normalidad en todo el país, con la presencia de testigos electorales y organismos de control. Asimismo, instó a quienes discrepen de los resultados a utilizar los mecanismos legales previstos para presentar reclamaciones.
Mientras continúa el escrutinio, Colombia permanece pendiente de la confirmación oficial de unos resultados que reflejan una profunda división política y que han desembocado en una de las elecciones más ajustadas de su historia reciente.
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Según estimaciones previas a la cita electoral, el ultraderechista Abelardo de la Espriella rondaría el 50 % de los votos, mientras que el oficialista Iván Cepeda se quedaría con el 44 %. Habrá que ver si los pronósticos aciertan o no.
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