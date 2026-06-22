El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana las elecciones de Colombia por menos de un 1 %

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según el preconteo realizado por la Registraduría Nacional, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial que se desarrollará durante los próximos días.

Con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella ha obtenido 12,9 millones de votos (49,66 %), frente a los 12,7 millones de sufragios (48,70 %) logrados por el candidato de izquierdas Iván Cepeda. La diferencia entre ambos ronda los 250.000 votos, apenas 0,96 puntos porcentuales, una de las más estrechas registradas en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

La participación ha alcanzado cerca del 64 %, la más alta de la historia del país en unas elecciones presidenciales.

Desde Barranquilla, donde celebró el resultado junto a sus seguidores, De la Espriella ha afirmado que "hoy comienza una nueva etapa" para Colombia y prometió gobernar para todos los ciudadanos. También aseguró que durante su mandato "no habrá persecuciones" contra quienes piensen diferente y defendió que la victoria pertenece "a Colombia entera".