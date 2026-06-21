Starmer podría anunciar su dimisión como primer ministro del Reino Unido este lunes

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, podría anunciar su dimisión este lunes, después de que una mayoría de diputados laboristas expresaran su apoyo como sucesor a Andy Burnham, exalcalde de Mánchester, según asegura este domingo el periódico dominical The Observer.



Starmer, que este fin de semana permanece en su residencia de campo de Chequers (a las afueras de Londres), evalúa su posición después de que Burnham entrase en el Parlamento como diputado tras ganar el jueves la elección parcial de Makerfield (en el noroeste de Inglaterra), paso necesario para un eventual desafío al liderazgo del primer ministro.



Según la información de The Observer, de la que se hacen eco otros medios, Starmer se prepara para establecer un calendario para su salida del Gobierno, al considerar que su posición es ya insostenible después de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con ministros, líderes sindicales, diputados y donantes de su formación.



La autoridad del primer ministro quedó dañada a raíz del varapalo electoral sufrido por los laboristas en los comicios locales ingleses y regionales en Escocia y Gales del pasado 6 de mayo.



La entrada de Burnham en el Parlamento sitúa al jefe del Gobierno y líder laborista en una situación difícil, ya que el antiguo alcalde ha indicado que tiene intención de desafiar el liderazgo de Starmer y forzar una contienda interna para sustituirle.



Según el dominical, un miembro laborista de la Cámara de los Lores, cercano al primer ministro, cuya identidad no menciona, insistió en que Starmer no "abandonaría" el Gobierno creando un vacío, sino que "organizaría una salida lenta y ordenada, por deber y dignidad". "Creo que comprende la realidad. Quedarse ya no es posible detener el 'caos' (en el laborismo), así que solo queda una opción. Creo que ha llegado a verlo como la opción correcta para servir al país y al partido", agregó.

En los comicios de mayo, el partido populista de derechas Reform UK fue la formación más votada y se mantiene primera en los sondeos sobre intención de voto.

