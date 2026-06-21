Starmerrek Erresuma Batuko lehen ministro kargua utziko duela iragarri dezake bihar
Maiatzeko udal hauteskundeetan laboristek nabarmen egin zuten behera, eskuin muturraren mesedetan. Lehen ministroak bere gain hartu zuen porrot horren erantzukizuna, eta bere irudia kolokan dago ordutik.
Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa emango duela iragar dezake bihar, Alderdi Laboristako diputatuen gehiengo zabalak alderdiaren lidergorako Andy Burnham Manchesterko alkate izandakoari babesa agertu eta gero.
The Observer hedabideak eman du horren berri igande honetako edizioan, eta hainbat hedabidek baieztatu dute gero berria. Horien arabera, Londres kanpoaldean dagoen Chequers erresidentzian ari da bere etorkizunari buruzko gogoeta egiten Starmer.
Ostegunean, Burnhamek alde handiarekin irabazi zituen Makerfieldeko hauteskundeak, eta Alderdi Laboristaren buruzagitza lehiatzeko eta Erresuma Batuko lehen ministroari aurre egiteko aukera zabaldu zitzaion. Horrek are gehiago ahuldu du Starmerren irudia.
Zabaldutako informazioen arabera, Erresuma Batuko Gobernua uzteko "egutegia" prestatzen ari da lehen ministroa. Antza, alderdiko goi kargudunekin, sindikatuetako ordezkariekin eta hainbat eragilerekin bildu da azken egunotan, eta karguan jarraitzeko babesik ez duela onartu du.
Maiatzeko udal hauteskundeetan, laboristek nabarmen egin zuten behera, eskuin muturraren mesedetan. Lehen ministroak bere gain hartu zuen porrotaren erantzukizuna, eta ordutik bere alderdiaren barruan geroz eta gehiago dira horren dimisioa eskatzen ari direnak.
Orain, Makerfieldeko hauteskundeetan gailendu eta Westminsterren eserlekua lortuta, Burnhamek argi adierazi du prest dagoela Starmerren lekukoa hartzeko.
Lehen ministroaren gertuko iturri bat aipatuta, The Observer hedabideak esan du irteera ez dela berehalakoa izango, "pausatua" eta "ordenatua" baizik. Horren hitzetan, Erresuma Batuko buruak argi ikusi du, herriari eta alderdiari dion "errespetuagatik", aukera "bakarra" dimisioa ematea dela.
Reform UK eskuineko alderdi eskuindarrak irabazi zituen maiatzeko bozak, eta inkesta guztien arabera, lehen postuan jarraitzen du boto-asmoari dagokionez.
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