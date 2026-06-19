Israel y Hizbulá acuerdan un alto fuego desde esta tarde, según medios israelíes

Israel y la milicia chií Hizbulá han acordado un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, según han informado los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a "un alto funcionario israelí".



Dicha fuente expresa que la tregua se rompería solo si la milicia libanesa ataca al Estado hebreo: "Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", ha declarado en declaraciones recogidas por Haaretz.

Los bombardeos no cesan

No obstante, de momento, sobre el terreno la realidad es completamente diferente: al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya dijo el jueves que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario", después de que el Ejército israelí publicara un nuevo mapa sobre el despliegue de sus militares y rechazara un repliegue.