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Mueren 18 personas en bombardeos del Ejército de Israel contra el sur de Líbano

Irán exige el repliegue de Israel y el cese de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos. Por su parte, el Gobierno israelí ya ha manifestado en repetidas ocasiones que dicho acuerdo no le vincula.

June 18, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Israeli artillery shelling has continued for the fourth consecutive day targeting the outskirts of Kfartebnit and the Ali al-Taher area in southern Lebanon, amid escalating tensions along the border region. Hezbollah stated in an official statement that Israeli forces have been attempting to advance toward Kfartebnit from multiple axes, supported by heavy artillery fire and intensified aerial surveillance, adding that its fighters have repelled these attempts using missiles, drones, and other weapons, claiming losses among Israeli forces...On the other hand, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said via X that Israeli forces are operating within a so-called A?â‚¬L“security zoneA?â‚¬Ât in southern Lebanon, approximately 10 kilometers inside Lebanese territory, stating that the military continues its operations to eliminate threats and enhance security for northern Israeli residents. Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay 18/6/2026
Ataques de Israel en el sur de Líbano este jueves. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 18 pertsona hil dira Israelgo Armadak Libano hegoaldearen aurka egindako bonbardaketetan
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Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que por ahora se han confirmado 18 fallecidos y 33 heridos, en ataques realizados en las localidades de Haruf, Dueir, Sharquié, Qatrani, Jebchit y Abasiyé.

Por su parte, Israel ha confirmado ataques contra "terroristas e infraestructura terrorista de Hezbolá en múltiples zonas del sur de Líbano" y ha manifestado que los bombardeos "fueron lanzados tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya dijo el jueves que las tropas israelíes se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario", después de que el Ejército israelí publicara un nuevo mapa sobre el despliegue de sus militares y rechazara un repliegue.

Los gobiernos de Israel y Líbano están negociando un posible acuerdo que contemplaría la retirada de estas tropas. Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, que se niega a dar el paso mientras continúe la invasión del país, mientras Irán exige el repliegue de Israel y el fin de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluido Líbano", después de que el Ejecutivo israelí se haya distanciado del acuerdo y haya manifestado en repetidas ocasiones que no le involucra.

EEUU, único aliado en todo el mundo

Durante la jornada del jueves, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, sostuvo que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han "entrado en pánico".

"Donald Trump es el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos —declaró Vance este jueves—. Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo".

Sin embargo, las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes. 

Irán Israel Donald Trump Política

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