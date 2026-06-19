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18 pertsona hil dira Israelgo Armadak Libano hegoaldearen aurka egindako bonbardaketetan

Iranek eskatu du Israelek atzera egitea eta erasoak bertan behera uztea, Estatu Batuekin lortutako akordio-memorandumari eutsiz. Bestalde, Israelgo Gobernuak behin baino gehiagotan adierazi du akordio horrek ez duela lotzen.

June 18, 2026, Nabatieh District, South Lebanon, lebanon: Israeli artillery shelling has continued for the fourth consecutive day targeting the outskirts of Kfartebnit and the Ali al-Taher area in southern Lebanon, amid escalating tensions along the border region. Hezbollah stated in an official statement that Israeli forces have been attempting to advance toward Kfartebnit from multiple axes, supported by heavy artillery fire and intensified aerial surveillance, adding that its fighters have repelled these attempts using missiles, drones, and other weapons, claiming losses among Israeli forces...On the other hand, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said via X that Israeli forces are operating within a so-called A?â‚¬L“security zoneA?â‚¬Ât in southern Lebanon, approximately 10 kilometers inside Lebanese territory, stating that the military continues its operations to eliminate threats and enhance security for northern Israeli residents. Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay 18/6/2026
Israelen erasoak Libano hegoaldean ostegun honetan. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

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Gutxienez 18 pertsona hil dira eta 30 baino gehiago zauritu Israelgo Armadak Libano hegoaldeko zenbait punturen aurka egindako bonbardaketa bolada baten ondorioz, nahiz eta Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko Estatu Batuek eta Iranek sinatutako elkar ulertzeko memorandumak indarrean jarraitzen duen.

Libanoko Osasun Ministerioak adierazi duenez, oraingoz 18 hildako eta 33 zauritu baieztatu dituzte Haruf, Dueir, Sharquié, Qatrani, Jebchit eta Abasiyé herrietan egindako erasoetan.

Bere aldetik, Israelek baieztatu egin du "terroristen eta Hezbolaren azpiegitura terroristaren aurkako" erasoak egin dituela Libano hegoaldeko hainbat gunetan, eta adierazi du bonbardaketak "Hezbolak su-etenaren aurka behin eta berriz egindako urraketen ondoren" abiarazi zirela.

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk ostegunean esan zuen tropa israeldarrak Libano hegoaldeko eremuetan mantenduko direla "beharrezkoa den denboran", Israelgo Armadak bere militarren hedapenari buruzko mapa berri bat argitaratu eta atzera egiteari uko egin ondoren.

Israelgo eta Libanoko gobernuak balizko akordio bat negoziatzen ari dira, tropa horiek erretiratzea ekarriko lukeena. Bi aldeek Hezbolaren desarmea eskatu dute. Bi aldeek Hezbolaren desarmatzearen alde egin dute, baina erakundeak uko egiten dio urrats hori emateari herrialdearen inbasioak jarraitzen duen bitartean.  Bien bitartean, Iranek Israelen erretiratzea eta bere erasoen amaiera eskatu du, Estatu Batuekin lortutako elkar ulertzeko memorandumaren esparruan.

Izan ere, Donald Trump AEBko presidenteak berak "erabateko su-etena" babesten duela adierazi zuen, "fronte guztietan, Libanon barne", Israelgo Gobernua akordiotik aldendu eta behin baino gehiagotan parte hartzen ez duela adierazi ostean.

AEB, aliatu bakarra mundu osoan

Ostegunean, AEBko presidenteorde J D Vancek esan zuen Israelek ezin dituela bere segurtasun arazoak "indarkeriaz" konpondu, Iranekin lortutako aurretiazko akordioarekin kritikoak diren herrialdeko sektore batzuk "izuan" sartu direlako.

"Donald Trump da une honetan Israelgo nazioarekiko sinpatia duen munduko estatuburu bakarra —adierazi zuen Vancek ostegun honetan—. Israelgo Gobernuaren banengo, ez nioke eraso egingo mundu osoan geratzen zaidan aliatu boteretsu bakarrari ".

Hala ere, Israelek Libanon egiten dituen ekintzen inguruko tentsioek, Teheranen ohartarazpenekin batera, Washingtonekiko aurreakordioa urratzen dutela eta bake prozesua zapuztu dezaketela ohartarazita, kapitulu berri bat izan dute ostiral honetan, Suitzan bi aldeen artean aurreikusitako topaketa bertan behera utzi delako. 

Iran Israel Donald Trump Politika

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