Colombia llega este domingo a la segunda vuelta de sus elecciones más polarizadas de su historia reciente
Según estimaciones previas a la cita electoral, el ultraderechista Abelardo de la Espriella rondaría el 50 % de los votos, mientras que el oficialista Iván Cepeda se quedaría con el 44 %. Habrá que ver si los pronósticos aciertan o no.
Colombia llega este domingo a la fase decisiva de sus elecciones presidenciales tras una campaña marcada por el triunfo en primera vuelta del aspirante Abelardo de la Espriella frente al oficialista Iván Cepeda, y diversas polémicas, como la injerencia de Estados Unidos, el uso político de la camiseta de la selección de fútbol, o el paroxístico protagonismo del presidente Gustavo Petro.
Todas las encuestas dan como ganador a la fórmula presidencial del movimiento Defensores de la Patria que encabeza De la Espriella, el autoproclamado 'outsider' de la política colombiana, a quien durante la campaña le han vuelto a recordar sus supuestos vínculos con los grupos paramilitares.
El ultraderechista, que a principios de año apenas alcanzaba el 20 % de la intención de voto, ronda para este domingo el 50 %, situándose en el mejor de sus escenarios casi ocho puntos porcentuales por encima de Cepeda, que rondaría el 44 % de los apoyos, según los sondeos, mientras que el voto en blanco supera el 6%.
Los 41 millones de colombianos registrados para votar vuelven a decidir entre dos modelos de país diametralmente opuestos y en medio de una más que clara polarización a tenor de los resultados de la primera vuelta de mayo, en la que De la Espriella superó por 660 000 votos a Cepeda, con más de 406 000 papeletas en blanco, otras 245 000 nulas y una abstención de 17 millones de personas.
A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Colombia los abstencionistas suelen tender al centro y es ahí hacia donde ha discurrido Cepeda moderando el tono y tejiendo alianzas con la excandidata Claudia López, o modificando su programa, descartando incluso sus aspiraciones de reformar la Constitución.
De la Espriella por su parte cuenta con el respaldo de otros candidatos conservadores, como Paloma Valencia, tercera en primera vuelta, así como del padrino político de esta, el expresidente Álvaro Uribe. Pero sin duda el apoyo más mediático es el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hasta en dos ocasiones ha expresado su predilección por el 'Tigre', como se hace llamar.
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha significado también la vuelta a una mayor injerencia de Washington en los últimos procesos electorales de la región sudamericana, caso de Bolivia, o sin ningún tipo de tapujos en Honduras o Colombia.
Trump se ha deshecho en halagos hacia De la Espriella y ha sugerido que las buenas relaciones entre ambos países dependerán de si sale vencedor. Por su parte, el candidato colombiano ya ha dejado claro que comparte las políticas de Washington para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Te puede interesar
Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en sur del Líbano
Responsabilizan a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, así como las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano.
Israel y Hizbulá acuerdan un alto fuego desde esta tarde, según medios israelíes
No obstante, de momento, sobre el terreno la realidad es completamente diferente: al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano.
La justicia francesa juzgará al futbolista Achraf Hakimi por agresión sexual
El jugador del París Saint-Germain, que participa en el Mundial con la selección de Marruecos, será juzgado después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.
EE. UU. e Irán cancelan las conversaciones previstas en Suiza sobre la aplicación del acuerdo
La suspensión del encuentro en Bürgenstock coincide con la ausencia de JD Vance y las dudas sobre el viaje de la delegación iraní, aunque Washington mantiene su intención de avanzar en las negociaciones técnicas.
El alcalde laborista Andy Burnham se hace con un escaño y podrá desafiar a Starmer
Su victoria en la elección parcial de Makerfield refuerza su aspiración de liderar el Partido Laborista y optar al Gobierno británico.
Estos son los 14 puntos que contiene el acuerdo entre Irán y Estados Unidos
Estados Unidos ha hecho público los detalles del acuerdo firmado con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. El Memorando pospone las cuestiones más delicadas, como la reducción de nuclear, a un acuerdo final.
Rusia intensifica sus ataques contra el patrimonio cultural ucraniano y daña cinco edificios históricos en solo 24 horas
Entre los edificios afectados se encuentra la catedral de la Dormición, en Kiev. Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dos drones rusos han causado los daños.
Varios buques iraníes cruzan "sin incidentes" Ormuz, un día después del anuncio del acuerdo de EEUU e Irán
Se trata de tres buques petroleros iraníes y otros dos de carga que transportaban productos de primera necesidad
Estados Unidos e Irán logran un acuerdo para poner fin a la guerra
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha ejercido como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza. A pesar de que aún no se conocen los detalles, cada una de las partes ha destacado los aspectos que más le interesan.