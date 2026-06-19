EEUU e Irán cancelan las conversaciones previstas en Suiza sobre la aplicación del acuerdo
Estados Unidos e Irán han cancelado las conversaciones previstas para este viernes en Bürgenstock (Suiza) para abordar la implementación del memorando de entendimiento firmado esta semana. La decisión ha sido confirmada por Pakistán, mediador en el proceso, mientras la Casa Blanca ha informado de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, no viajará al país europeo.
El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha asegurado que el encuentro previsto en Suiza ha sido suspendido después de que el memorando de entendimiento fuera firmado de forma remota por los presidentes de Estados Unidos e Irán y, posteriormente, por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en calidad de mediador.
“Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana ha sido cancelada”, ha declarado Dar en una intervención recogida por la cadena paquistaní Dawn. El ministro ha insistido en que “sí, se ha cancelado”.
Las delegaciones de Washington y Teherán tenían previsto reunirse este viernes en el complejo turístico de Bürgenstock para formalizar el acuerdo junto a representantes de Pakistán y Qatar. Sin embargo, la celebración del encuentro quedó en entredicho después de que la Casa Blanca confirmara que JD Vance no emprendería viaje a Suiza.
Canceladas las conversaciones entre EEUU e Irán en Suiza
En una declaración difundida a medios estadounidenses y citada por The Hill, la Casa Blanca ha señalado que “la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible” y ha explicado que los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado. No obstante, Washington asegura que espera que dichas conversaciones puedan comenzar “cuanto antes”.
La cancelación también coincide con informaciones que apuntan a que la delegación iraní habría suspendido igualmente su desplazamiento a Suiza. Según la cadena Al Mayadeen, que cita una fuente informada, la decisión estaría relacionada con los ataques israelíes registrados durante las últimas horas en Líbano, aunque las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente este extremo.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Suiza había indicado previamente que el encuentro serviría para iniciar las primeras negociaciones sobre la implementación del acuerdo. Sin embargo, según informó Reuters, las conversaciones previstas para el viernes finalmente no se celebrarán.
Incertidumbre sobre la aplicación del acuerdo entre Washington y Teherán
La agencia también destaca que la suspensión del encuentro presencial añade incertidumbre sobre los próximos pasos del proceso diplomático entre Washington y Teherán. Aunque ambas partes habían mostrado disposición a avanzar en conversaciones técnicas tras la firma del acuerdo, persisten interrogantes sobre el calendario y el formato de las futuras negociaciones.
Reuters subraya además que el contexto regional continúa siendo complejo. Israel mantiene operaciones militares contra objetivos vinculados a Hezbollah en Líbano, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán afrontan cuestiones sensibles como la aplicación del acuerdo y las futuras conversaciones sobre el programa nuclear iraní.
JD Vance suspende su viaje mientras continúan los contactos diplomáticos
La ausencia del vicepresidente estadounidense y las dudas sobre el desplazamiento de la delegación iraní han reforzado la percepción de que el proceso atraviesa una fase de reorganización más que una ruptura. Washington ha insistido en que mantiene su disposición a iniciar conversaciones técnicas y ha prometido informar sobre cualquier avance relativo a la implementación del acuerdo alcanzado con Teherán.
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