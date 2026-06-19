AEBk eta Iranek bertan behera utzi dituzte Suitzan akordioaren aplikazioari buruz aurreikusitako elkarrizketak
Burgenstockeko bilera bertan behera uztea JD Vance ez egotearekin eta Irango ordezkaritzaren bidaiaren inguruko zalantzekin bat dator, baina Washingtonek negoziazio teknikoetan aurrera egiteko asmoari eusten dio.
Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek bertan behera utzi dituzte ostiral honetarako Burgenstocken (Suitza) aurreikusita zeuden elkarrizketak, aste honetan sinatutako akordio-memorandumaren ezarpenari ekiteko. Pakistanek, prozesuko bitartekariak, erabakia berretsi du, eta Etxe Zuriak jakinarazi du AEBko presidenteordea, JD Vance, ez dela Europako herrialdera joango.
Ishaq Dar Pakistango lehen ministrorde eta Atzerri ministroak azpimarratu duenez, Suitzan aurreikusitako bilera bertan behera geratu da, AEBko eta Irango presidenteek eta, ondoren, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak , bitartekari gisa, elkar ulertzeko memoranduma sinatu ostean.
“Ameriketako Estatu Batuetako eta Irango presidenteek sinatu ondoren, eta Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak bitartekari gisa ere sinatu ostean, sinadura urrunetik amaitu denez, biharko ekitaldia bertan behera geratu da”, adierazi du Darrek Dawn Pakistango egunkariak jasotako adierazpenetan.
Washingtongo eta Teherango ordezkaritzek Burgenstockeko gune turistikoan biltzekoak ziren ostiral honetan, Pakistango eta Qatarko ordezkariekin batera akordioa formalizatzeko. Hala ere, bilera zalantzan geratu zen, Etxe Zuriak JD Vancek Suitzara bidaiatuko ez zuela baieztatu ondoren.
AEBren eta Iranen arteko elkarrizketak bertan behera Suitzan
The Hill egunkariak aipatutako adierazpen batean, Etxe Zuriak adierazi du “negoziazio horien logistika ez dela inoiz erraza izan, ezta aurreikusteko modukoa ere”, eta azaldu du oraindik ez dituztela zehaztu hurrengo elkarrizketa teknikoetarako planak.
Al Mayadeen telebista katearen arabera, iturri baten esanetan, erabakia Israelek Libanon azken orduetan egindako erasoekin lotuta egongo litzateke; hala ere, Irango agintariek ez dute hori ofizialki baieztatu.
Bestalde, Suitzako Atzerri Ministerioak aurrez adierazi zuen bilera akordioaren ezarpenari buruzko lehen negoziazioak hasteko baliagarria izango zela, baina, Reuters agentziaren arabera, ostiralerako aurreikusitako elkarrizketak ez dira egingo.
Washingtonen eta Teheranen arteko akordioaren aplikazioari buruzko zalantzak
Agentziaren arabera, aurrez aurreko bilera bertan behera geratzeak ziurgabetasuna eragin du Washingtonen eta Teheranen arteko prozesu diplomatikoaren hurrengo urratsei dagokienez. Bi aldeek akordioa sinatu ondoren elkarrizketa teknikoetan aurrera egiteko prest agertu baziren ere, oraindik zalantzak daude etorkizuneko negoziazioen egutegiari eta formatuari buruz.
Reuters agentziaren arabera, eskualdeko testuinguruak konplexua izaten jarraitzen du. Israelek operazio militarrak egiten jarraitzen du Libanon, Hezbollaharekin lotutako helburuen aurka, eta AEBren eta Iranen arteko negoziazioek hainbat gai sentikor dituzte mahai gainean, hala nola akordioaren aplikazioa eta Irango programa nuklearrari buruzko etorkizuneko elkarrizketak.
JD Vancek bertan behera utzi du bidaia, harreman diplomatikoek aurrera jarraitzen duten bitartean
Estatu Batuetako presidenteordearen absentziak, eta Irango ordezkaritzaren lekualdatzearen inguruko zalantzek, indartu egin dute prozesua berrantolaketa fasean dagoelako pertzepzioa, haustura bat baino gehiago. Washingtonek berretsi du elkarrizketa teknikoak hasteko prest dagoela, eta Teheranekin lortutako akordioaren ezarpenari buruzko edozein aurrerapenen berri emango duela agindu du.
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