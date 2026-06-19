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Gero eta emakume gidari gehiago dago Hego Euskal Herrian: gizonena halako bi baino gehiago hazi da kopurua azken hamarkadan

2014tik 2024ra, gidabaimena duten emakumeen kopurua % 14raino igo da Nafarroan, gizonen % 6,6ren aurretik; EAEn, aldea hirukoiztu ere egin da ia. Genero-arrakala estutzen ari da horretan, nahiz eta oraindik gizonak gehiago diren errepideetan.

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Iker Rincón | EITB

Azken eguneratzea

Hego Euskal Herrian bizi diren emakumeen kopurua gizonena baino apur bat handiagoa da. Hala ere, errepideetan gutxiengoa dira oraindik Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan, nahiz eta aldea murrizten ari den urtez urte. Trafiko Espainiako Zuzendaritza Nagusiaren datuekin egindako azterketaren arabera, Saretzenen 10. edizioaren txostenak ondorioztatu du euskal lurralde horietan gidabaimena duten hamar pertsonatik lau baino zertxobait gehiago emakumeak zirela 2024an. Hamarkada bat lehenagoko datuekin alderatuta, gidari emakumezkoen kopurua gizonezkoena halako bi baino gehiago hazi da lurralde guztietan.

Bi fenomenok ekarri dute ondorio hori. Alde batetik, belaunaldi-errelebo berantiarra: emakumeak XX. mendearen hasieran hasi ziren gidatzen, Emilia Pardo Bazan galiziar idazlea izan zelarik aitzindaria Estatuan ibilgailu bat erabiltzen (1904); baina historikoki belaunaldi askok ez dute autorik maneiatu. Izan ere, azken hamarkadetan hasi dira horien alabak eta bilobak hori egiten. Bestalde, biztanleriaren zahartzearen eragina dago: gizonezko gidari zaharrenak gidatzeari uzten ari zaizkio pixkanaka, eta, hala, beren pisu erlatiboa murrizten ari da.

Nafarroa da emakumezko gidarien gorakadaren liderra

% 14ko hazkundearekin, Nafarroa da buru azken hamarkadan emakume gehien gidatzen hasi den rankingean, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratutako datuak bikoiztu eta gizonezko gidari nafar berriena ia hirukoiztu ditu eta.

Gainera, foru-erkidegoan 1.000 biztanleko 600k baino gehiagok dute gidabaimena, eta hori Nafarroan baino ez da gertatzen; 2024an, 602ko ratioa zuen. Baztan-Bidasoa da adierazle horretan liderra: 1.000 biztanleko 679,9 gidari ditu, eta 601,7 emakumezko gidari. Kopuru hori Gorbeialdean (Araba) soilik gainditzen da (618,7).

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetan, kopuruak elkarren oso antzekoak dira, eta gidatzen duten gizonen ratioak atzera egin du probintzia guztietan; jaitsierarik nabarmenena Araban izan da, 1.000 biztanleko 8,6 puntu jaitsi baita gizonezko gidarien proportzioa.

Emakume gehiagok gidatzen dute herri txikietan

Abaigar (Nafarroa) emakume gidari gehien dituzten udalerri txikien rankingaren liderra da, 1.000 biztanleko 974 gidarirekin. Ondoren, Aribe (941) eta Etxarri Etxauribar (936). Emakume gidari dituzten udalerrien TOP-25a Nafarroako 14 udalerrik, Gipuzkoako 6k, Bizkaiko 4k eta Arabako 1ek osatzen dute, guzti-guztiak txikiak.

Gidari gehien dituzten udalerri txikietan Nafarroa liderra den arren, gidatzen duten emakumeen ratio txikiena duten 25 udalerrietatik 24 ere nafarrak dira. Sestaok (Bizkaia) bakarrik hausten du zerrenda hori, horretan dagoen tamaina ertain-handiko udalerri bakarra da. Ezkerraldeko herri horretan, gizonezko gidari kopurua emakumezkoenena halako bi da.

Gainerako 24ak Nafarroako herriak dira (gehienak, txikiak) eta andrazko gidarien kopurua ia anekdotikoa da. Kasu batzuetan, bost emakumek baino gutxiagok dute gidabaimena, eta 12 udalerritan 10ek baino gutxiagok; Gazteluberrin, berriz, hiru lagunek bakarrik gidatzen dute, hirurak gizonak.

Azuelon, gidari-ratio txikieneko herrietako bat izan arren, gehiago dira gidatzen duten emakumeak (7) gizonak (4) baino. Duela hamarkada bat, ordea, hamar bat gizon zeuden gidabaimena zutenak, emakumeak baino hiru gehiago.

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