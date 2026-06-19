Genero-arrakala, Euskadiko mugikortasunean: Gizonezkoen joan-etorrien % 46k autoa erabiltzen dute eta emakumezkoen % 50 oinez
Eguneroko joan-etorrien % 40 autoz egiten dira. 19 urtetik beherakoak mugikortasun jasangarriaren buru dira, haiek baitira bizikleta eta garraio publikoa gehien erabiltzen dituztenak.
Euskadin 6,5 milioi joan-etorri izaten dira lanegunetan. Ia % 40 ibilgailu pribatuan egiten dira, baina ohiturak generoaren eta adinaren araberakoak dira, mugikortasunari buruzko Saretzen txostenaren arabera.
Hala, gizonezkoek autoa lehenesten dute, eta emakumezkoek oinez egitea hautatzen dute gehienbat. Gainera, 19 urtetik beherakoen kolektiboa mugikortasunaren buru da, haiek erabiltzen baitituzte gehien garraio publikoa eta bizikleta.
Ibilgailuak eta gidariak izenburuko ikerketako datuen arabera, EAEko eguneroko 6,5 milioi joan-etorri horietatik, biztanleko batez beste hiru bidaia egiten dira, eta hamar pertsonatik ia lauk ibilgailu pribatuan joatea hautatzen dute (ia % 40).
Ba al dago genero-arrakalarik ibilgailu pribatuaren erabileran?
Gizonezkoen % 46k ibilgailu pribatuaren alde egiten dute; emakumezkoen artean, aldiz, % 30,1ek. Halaber, emakumezkoek oinez joatea lehenesten dute; izan ere, eguneroko joan-etorrien % 50,8 oinez egiten dituzte.
Langileen ia erdiek autoa aukeratzen dute egunero lantokira joateko
Gazteek garraiobide "berdeagoak" sustatzen dituzte
Belaunaldi berrien jokabideari erreparatuta, 19 urtetik beherako gazteek garraiobide jasangarrien alde egiten dute.
Kolektibo horrek eguneroko joan-etorrien ia erdiak oinez egiten ditu (% 48,5); haiek erabiltzen dute gehien garraio publikoa (% 23,4) eta bizikleta egunero (% 3,7).
Zer eragin du adinak autoarekiko mendekotasunean?
Bizi-etapak gure hiri-mugikortasuna eta hiriartekoa markatzen ditu. 20 eta 64 urte bitartekoen ia erdiek autoa erabiltzen dute beren betebeharrak egiteko; % 48,5eko eta % 47,1eko tasak erregistratzen dira, adin-azpitaldearen arabera.
Demografiaren beste muturrean, oinezko mugikortasuna nagusi da adinekoen artean. Izan ere, datuek islatzen dutenez, 65 urtetik gorakoek beren eguneroko ibilbideen % 72 oinez egiten dituzte.
Gero eta gehiago mugitzen gara: Euskadin, eguneroko joan-etorrien kopuruak gora egiten jarraitzen du
Zergatik gidatzen dute gutxiago gazteek?
Saretzen txostenetik harago, 18-24 urte bitartekoak gidarien % 5,8 besterik ez dira Euskadin, eta % 5,4, Nafarroan, DGTren gidarien erroldaren azken datuen arabera. 65 urtetik gorakoak, berriz, erroldaren % 21,9 dira Euskadin, eta % 20,7, Nafarroan.
MAPFRE, RACC eta RACE fundazioek kaleratutako txostenen arabera, prekarietateak, soldata baxuek eta ibilgailuen prezioen igoerak —aseguruen eta erregaiaren kostuari batuta— luxuzko artikulu bihurtzen dute autoa, adin-tarte horretakoentzat.
Baldintza ekonomiko horri gehitu egin behar zaio Euskadin eta Nafarroan garraio publikoaren sarea zabala dela, eta horrek gazteei ahalbidetzen die ibilgailu pribatuaren beharrik gabe joan-etorriak egitea.
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