En Euskadi se registran 6,5 millones de desplazamientos diarios en días laborables. Prácticamente el 40 % se hace en vehículo privado, pero los hábitos cambian según el género y la edad, según detalla el último informe de Saretzen sobre movilidad.

Así, mientras los hombres priorizan el coche, las mujeres optan mayoritariamente por caminar. Además, el colectivo de personas menores de 19 años lideran la movilidad al ser quienes más usan el transporte público y la bicicleta.

Los datos del estudio Saretzen Los vehículos y las personas que conducen apuntan a que, de esos 6,5 millones de desplazamientos diarios en la Comunidad Autónoma Vasca, cada habitante realiza una media exacta de tres viajes (misma cifra en los tres territorios), y prácticamente cuatro de cada diez personas eligen desplazarse en su vehículo privado (casi el 40 %).