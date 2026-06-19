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Brecha de género en movilidad en Euskadi: el 46 % de los desplazamientos de los hombres se hacen en coche y el 50 % de las mujeres a pie

El 40 % de los desplazamientos diarios se realizan en coche. Los menores de 19 años lideran la movilidad sostenible y son los que más usan la bici y el transporte público.

Euskaraz irakurri: Saretzen txostena: Genero-arrakala, Euskadiko mugikortasunean: Gizonezkoen joan-etorrien % 46k autoa erabiltzen dute eta emakumezkoen % 50 oinez
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Tais San José | EITB

Última actualización

En Euskadi se registran 6,5 millones de desplazamientos diarios en días laborables. Prácticamente el 40 % se hace en vehículo privado, pero los hábitos cambian según el género y la edad, según detalla el último informe de Saretzen sobre movilidad.

Así, mientras los hombres priorizan el coche, las mujeres optan mayoritariamente por caminar. Además, el colectivo de personas menores de 19 años lideran la movilidad al ser quienes más usan el transporte público y la bicicleta.

Los datos del estudio Saretzen Los vehículos y las personas que conducen apuntan a que, de esos 6,5 millones de desplazamientos diarios en la Comunidad Autónoma Vasca, cada habitante realiza una media exacta de tres viajes (misma cifra en los tres territorios), y prácticamente cuatro de cada diez personas eligen desplazarse en su vehículo privado (casi el 40 %). 

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¿Existe una brecha de género en el uso del vehículo privado?

A la hora de elegir el modo de desplazamiento, el 46 % de los hombres se decantan por el vehículo privado, frente al 30,1 % de las mujeres. Asimismo, las mujeres optan de forma prioritaria por la movilidad activa peatonal, ya que el 50,8 % de ellas realizan sus desplazamientos diarios simplemente andando. 

Casi la mitad de las personas en edad de trabajar elige el coche para moverse a diario

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Los jóvenes impulsan los medios de transporte más "verdes"

Observando el comportamiento de las nuevas generaciones, los jóvenes menores de 19 años se perfilan como el grupo poblacional que más impulsa los medios de transporte alternativos.

Este colectivo realiza prácticamente la mitad de sus desplazamientos diarios a pie (un 48,5 %), el que más utiliza la red de transporte público en sus viajes (23,4 %) y también el que más emplea la bicicleta a diario (un 3,7 %). 

¿Cómo condiciona la edad laboral nuestra dependencia del coche?

La etapa vital determina nuestra movilidad urbana e interurbana. Casi la mitad de las personas de entre 20 y 64 años recurren al automóvil para cumplir con sus obligaciones, registrando tasas del 48,5 % y del 47,1 % según su subgrupo de edad.

En el extremo opuesto demográfico, la movilidad a pie prevalece con una fuerza entre la población más mayor. De hecho, los datos reflejan que las personas de 65 años en adelante realizan el 72 % de sus trayectos cotidianos caminando

Cada vez nos movemos más: el número de viajes que hacemos a diario en Euskadi sigue creciendo

¿Por qué los jóvenes conducen menos?

Más allá del informe de Saretzen, el grupo de 18 a 24 años representa tan solo el 5,8 % de las personas conductoras en Euskadi y el 5,4 % en Navarra, según los últimos datos del Censo de Conductores de la DGT. Esto contrasta con el colectivo mayor de 65 años, que ya estira su vida en carretera y supone el 21,9 % del censo en Euskadi y el 20,7 % en la Comunidad Foral.

Informes de fundaciones de seguridad vial como Fundación MAPFRE, RACC o RACE apuntan a que la precariedad laboral, los bajos salarios y la escalada de precios en la compra de vehículos —sumada al coste de los seguros y el combustible— convierten el coche en propiedad en un artículo de lujo inaccesible para esta franja de edad.

Al factor económico, se suma la amplia red pública de transportes existente en Euskadi y Navarra, que permite que las personas del colectivo más joven pueda desplazarse sin necesidad de vehículo privado.  

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