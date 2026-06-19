La electrificación del parque móvil también presenta contrastes llamativos. Entre los municipios con más coches eléctricos por habitante destacan Olaberria (74,5 vehículos eléctricos por cada 1000 habitantes); Guirguillano (65,8 vehículos eléctricos); Amorebieta-Etxano (53,5 vehículos); y Armiñón (42,9 vehículos).

El caso de Amorebieta-Etxano resulta especialmente llamativo. A pesar de tener una población notablemente inferior a la de las capitales vascas, la localidad vizcaína registra 1050 vehículos eléctricos. Esta cifra la sitúa prácticamente en la misma liga que Donostia, que con 1210 unidades apenas supera al municipio vizcaíno en términos absolutos.

El dato que deja el último informe de Saretzen es sin duda sorprendente, teniendo en cuenta la diferencia demográfica (19 229 habitantes en Amorebieta-Etxano y 183 388 Donostia-San Sebastián, según el Eustat), y a que la capital guipuzcoana es una de las urbes con menor ratio de turismos debido a su infraestructura urbana.

En términos absolutos y atendiendo a las capitales, Bilbao lidera la clasificación con 2032 coches eléctricos, seguida por Vitoria-Gasteiz, con 1906; Pamplona, con 1662; y Donostia, con 1210.