Los datos más llamativos de Saretzen: pueblos con más coches que vecinos y localidades sin mujeres conductoras
El informe Saretzen revela las singularidades de la movilidad en Hegoalde, entre otras, que Bizkaia lidera el auge de las motos y que Navarra concentra los coches más antiguos de Hegoalde.
El último informe de Saretzen, titulado Los vehículos y las personas que los conducen, revela contrastes en la movilidad de Hegoalde, como el pueblo con más coches que vecinos, o localidades con cero mujeres conductoras.
El estudio también refleja importantes diferencias territoriales en electrificación, antigüedad del parque móvil y uso de motocicletas: las motos ganan terreno en Bizkaia, mientras Navarra conserva los coches más antiguos.
¿Qué municipios tienen más coches que habitantes?
Si atendemos a los datos a nivel municipal, el informe de Saretzen también deja algunas curiosidades demográficas y sociales. Aribe, en Navarra, presenta una situación excepcional: cuenta con 1264 turismos por cada 1000 habitantes, lo que significa que hay más coches que vecinos.
Por otro lado, la brecha de género al volante muestra un claro dominio del entorno rural navarro, que acapara 24 de los 25 municipios con menor ratio de mujeres conductoras. Castillonuevo (Navarra) aparece como el caso más extremo al ser el único municipio de Hegoalde sin mujeres conductoras registradas.
En medio de este escenario, la estadística arroja dos excepciones urbanas: Sestao y Barakaldo destacan en este apartado al situarse entre las localidades con menor presencia de mujeres al volante.
Los coches más viejos de todo Hegoalde están en Navarra: los 25 pueblos que lideran el ranking superan los 16 años de media
Amorebieta-Etxano, un caso de estudio
La electrificación del parque móvil también presenta contrastes llamativos. Entre los municipios con más coches eléctricos por habitante destacan Olaberria (74,5 vehículos eléctricos por cada 1000 habitantes); Guirguillano (65,8 vehículos eléctricos); Amorebieta-Etxano (53,5 vehículos); y Armiñón (42,9 vehículos).
El caso de Amorebieta-Etxano resulta especialmente llamativo. A pesar de tener una población notablemente inferior a la de las capitales vascas, la localidad vizcaína registra 1050 vehículos eléctricos. Esta cifra la sitúa prácticamente en la misma liga que Donostia, que con 1210 unidades apenas supera al municipio vizcaíno en términos absolutos.
El dato que deja el último informe de Saretzen es sin duda sorprendente, teniendo en cuenta la diferencia demográfica (19 229 habitantes en Amorebieta-Etxano y 183 388 Donostia-San Sebastián, según el Eustat), y a que la capital guipuzcoana es una de las urbes con menor ratio de turismos debido a su infraestructura urbana.
En términos absolutos y atendiendo a las capitales, Bilbao lidera la clasificación con 2032 coches eléctricos, seguida por Vitoria-Gasteiz, con 1906; Pamplona, con 1662; y Donostia, con 1210.
¿Dónde hay mayor número de motocicletas?
La evolución del parque móvil en la última década muestra que Bizkaia es el territorio que más ha impulsado el uso de las motocicletas (+51 %), seguido de Navarra (+41,5 %) y Álava (+37,8 %) y Gipuzkoa (+34,7 %).
En este sentido, algunas comarcas concentran ratios especialmente elevados de motos por habitante. Bidasoa Behera encabeza la clasificación de todo Hegoalde (131,3 motocicletas por mil habitantes), seguida por Donostialdea (129,1) y Añana (120,2).
Precisamente, Donostialdea es la comarca guipuzcoana con menos coches por habitante y, al mismo tiempo, la segunda de todo Hegoalde con más motocicletas (149 motos por cada mil habitantes). Donostia-San Sebastián ocupa el puesto 57 del ranking general, muy por delante de Pamplona (puesto 403), Bilbao (puesto 410) y Vitoria-Gasteiz (puesto 444), lo que evidencia una diferencia notable en los hábitos de movilidad.
Si atendemos al ranking de los municipios con mayor ratio de motocicletas por cada mil habitantes, Albiztur se sitúa a la cabeza (396 motocicletas). Arano ocupa la segunda posición (352 motos por cada mil habitantes), mientras que Etxarri cerraría el top 3 (321 motos).
Las capitales se liberan del coche
Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz comparten una menor dependencia del automóvil que la mayoría de municipios de Hegoalde. Los tres se sitúan entre los municipios con menor número de turismos por habitante de Hegoalde, con menos de 400 coches por cada 1000 habitantes. Bilbao y Donostialdea son, además, son las áreas con menor penetración de turismos de todo Hegoalde (430 y 422 coches por cada mil habitantes, respectivamente).
El informe de Saretzen apunta a que el tamaño de las ciudades, su elevada densidad de población y la existencia de áreas urbanas consolidadas favorecen que haya una oferta de transporte público más eficaz y reducen la necesidad de utilizar vehículo privado.
El dato más curioso se lo lleva Aribe: en este pueblo navarro hay más coches que vecinos
¿Por qué los coches más antiguos están en Navarra?
La antigüedad de los turismos constituye otro de los fenómenos más singulares detectados por el informe. Los 25 municipios con los coches más antiguos de todo Hegoalde son navarros. Localidades como Sorlada, Hiriberri o Desojo superan los 16 años de antigüedad media de sus vehículos.
El estudio relaciona esta circunstancia con la permanencia de automóviles vinculados a actividades agrícolas o cinegéticas.
En el lado opuesto se encuentra Iurreta (Bizkaia), que registra la media más baja de Hegoalde con 8,9 años por vehículo.
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