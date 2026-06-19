El parque móvil de Hegoalde se define por dos factores: su envejecimiento y su estancamiento tecnológico, según el último informe de Saretzen.

El estudio, titulado Los vehículos y las personas que conducen, pone de manifiesto que la edad media de los turismos que circulan por las carreteras vascas ha aumentado en más de dos años en todos los territorios, subiendo en torno al 20 % en la última década.

En la actualidad, los turismos presentan una antigüedad media de 12 a 13 años. Álava y Navarra destacan por tener los turismos más antiguos, superando los 13 años, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia la media se sitúa en torno a los 12 años.