El parque móvil en Hegoalde: cada vez es más viejo, el diésel sigue reinando y el eléctrico es testimonial
Los turismos en Euskadi y Navarra tienen 12 años de media de antigüedad (dos años más viejos que en 2014). La combustión tradicional (diésel o gasolina) domina el parque móvil y el eléctrico es marginal (menos del 2 %).
El parque móvil de Hegoalde se define por dos factores: su envejecimiento y su estancamiento tecnológico, según el último informe de Saretzen.
El estudio, titulado Los vehículos y las personas que conducen, pone de manifiesto que la edad media de los turismos que circulan por las carreteras vascas ha aumentado en más de dos años en todos los territorios, subiendo en torno al 20 % en la última década.
En la actualidad, los turismos presentan una antigüedad media de 12 a 13 años. Álava y Navarra destacan por tener los turismos más antiguos, superando los 13 años, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia la media se sitúa en torno a los 12 años.
Dominio absoluto de la combustión tradicional
En cuanto al tipo de motorización, los combustibles tradicionales mantienen una hegemonía innegable en la actualidad automovilística de Hegoalde: 8 de cada 10 turismos en circulación utilizan motores diésel o de gasolina.
De hecho, los vehículos diésel suponen la mitad del parque móvil en todos los territorios históricos, mientras que los turismos impulsados por motores de gasolina representan algo menos de la mitad del total. Esta fuerte dependencia evidencia que el cambio en el tipo de motorización se está produciendo de una manera muy paulatina.
¿Cuántos coches eléctricos tenemos en nuestros territorios?
Frente a la supremacía de los motores de combustión, la penetración de las nuevas tecnologías sostenibles es sumamente escasa. La presencia de turismos eléctricos es todavía testimonial: los vehículos eléctricos apenas suponen el 1,9 % del parque automovilístico en Álava, el 1,4 % en Gipuzkoa, el 1,9 % en Bizkaia y el 1,7 % en Navarra.
Esta baja implantación demuestra que el vehículo puramente eléctrico sigue teniendo un papel secundario y minoritario en la movilidad cotidiana de las personas en las cuatro provincias.
Los ciclomotores son los vehículos más viejos, con una media de antigüedad que supera los 17 años
¿Por qué el 25 % de los vehículos carece de distintivo ambiental?
Aproximadamente uno de cada cuatro vehículos en Hegoalde no dispone de ninguna etiqueta medioambiental. Gipuzkoa es el territorio con menor presencia de este tipo de vehículos sin catalogación, con un 22,4 %, mientras que Navarra registra la tasa más alta, llegando al 27,6 %.
Las razones de estos datos residen en la antigüedad media de los vehículos (12-13 años). Una gran parte de los coches en circulación son modelos antiguos que no cumplen con los requisitos tecnológicos ni de emisiones mínimos exigidos por el sistema de etiquetas.
Bizkaia es el territorio donde menos ha crecido el número de turismos en la última década (un 5,9 % más)
Diferencias marcadas por el tamaño del municipio
Por otra parte, el estudio destaca que el tamaño poblacional de los municipios influye de forma directa en el uso y en la cantidad de automóviles disponibles por cada mil habitantes.
La pauta general señala que cuanto menor es el municipio, mayor es el número de turismos por habitante. De este modo, Bizkaia concentra el mayor parque móvil pero registra la menor ratio por ciudadano, gracias a la concentración de población y al buen funcionamiento del transporte público. Por el contrario, Navarra presenta la mayor ratio de vehículos por habitante debido a la dispersión geográfica y su carácter rural.
¿Por qué la gente no compra coches nuevos?
-El encarecimiento de los precios de los coches y el coste de la financiación.
-La confusión ciudadana a la hora de elegir qué motorización comprar.
-El parón en las ayudas institucionales (los conocidos Planes Renove).
-El "miedo" que generan normativas como la prohibición europea de vender vehículos de combustión a partir de 2035.
-El factor demográfico: más del 24 % de la ciudadanía en Hegoalde tienen ya más de 65 años, una franja de edad que apenas compra vehículos nuevos.
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