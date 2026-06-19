Saretzen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Autoa, Hegoaldean: gero eta zaharragoa, dieselak nagusi jarraitzen du eta elektrikoen presentzia oso txikia da

Euskadiko eta Nafarroako turismoen batez besteko adinak bi urte baino gehiago egin du gora (ibilgailuek 12 urte dituzte, batez beste). Errekuntzakoak (diesela eta gasolina) nagusitzen dira, eta ibilgailu elektrikoen kopurua oso txikia da (% 2tik beherakoa).

author image

Tais San José | EITB

Azken eguneratzea

Autoen zahartzeak eta geldialdi teknologikoak definitzen dute Hegoaldeko ibilgailuen parkea, Saretzen-en azken txostenaren arabera.

Ibilgailuak eta gidariak izeneko azterlanak agerian utzi duenez, euskal errepideetan dabiltzan turismoen batez besteko adinak bi urte baino gehiago egin du gora lurralde guztietan; hau da, % 20 inguru igo da azken hamarkadan.

Gaur egun, autoek 12-13 urte dituzte batez beste. Batezbestekotik gora daude Araba eta Nafarroa, 13 urte baino gehiago dituztelako horietan, batez beste. Gipuzkoan eta Bizkaian, berriz, batezbestekoa 12 urte ingurukoa da.

Ohiko errekuntza, jaun eta jabe

Motorizazio motari dagokionez, erregai tradizionalak dira nagusi Hegoaldean: zirkulazioan dauden 10 turismotik 8k diesel edo gasolina motorrak darabiltzate. Izan ere, diesel ibilgailuak parkearen erdia dira lurralde historiko guztietan; gasolina motordun turismoak, berriz, guztizkoaren erdia baino zertxobait gutxiago dira. Mendekotasun handi horrek agerian uzten du erregai mota aldatzeko joera oso motel dabilela.

Zenbat auto elektriko ditugu gurean?

Esan moduan, errekuntza motorrak dira parkearen jabe, eta teknologia jasangarri berrien zabalkundea urria da oraindik: ibilgailu elektrikoak autoen Arabako parkearen % 1,9 baino ez dira; Gipuzkoan % 1,4 dira; Bizkaian, % 1,9, eta Nafarroan, % 1,7.

Horrek erakusten du oso gutxitan egiten dugula ibilgailu % 100 elektrikoen alde eguneroko joan-etorriak egiteko.

Ziklomotorrak dira ibilgailu zaharrenak, 17 urte baino gehiago baitituzte batez beste

Zergatik ez dute ingurumen-bereizgarririk ibilgailuen % 25ek?

Hegoaldeko lau ibilgailutik batek, gutxi gorabehera, ez du inolako ingurumen-etiketarik. Gipuzkoa da etiketarik gabeko ibilgailu horien presentzia txikiena duen lurraldea (% 22,4); Nafarroak, aldiz, tasarik altuena du (% 27,6).

Datu horien arrazoia ibilgailuen batez besteko antzinatasunean dago (12-13 urte). Zirkulatzen ari diren auto asko zaharrak dira, eta ez dituzte betetzen etiketa-sistemak eskatzen dituen gutxieneko baldintza teknologikoak eta emisioei dagozkienak.

Azken hamarkadan Bizkaian hasi da gutxien auto kopurua: % 5,9

Hainbat alde, biztanleen kopuruaren arabera

Bestalde, azterlanak nabarmentzen du herritarren kopuruak eragin zuzena duela milaka biztanleko dauden automobilen erabileran eta zenbatekoan.

Joerak agerian utzi duenez, udalerria zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da biztanleko turismo kopurua. Horrela, Bizkaiak du ibilgailuen parkerik handiena eta biztanleko ratiorik txikiena, biztanleriaren kontzentrazioari eta garraio publikoaren funtzionamendu onari esker. Nafarroak, aitzitik, biztanleko ibilgailuen ratiorik altuena du, sakabanatze geografikoaren eta landa-eremuen ezaugarrien ondorioz.

autoa auto berriak concesionario ibilgailuak

Zergatik ez da auto berririk erosten?

-Prezioa eta finantzaketaren kostua.

-Zein motorizazio mota erosi aukeratzerakoan, zalantza.

-Erakundeen laguntzen geldialdia (Renove plan ezagunak).

-"Beldurra": 2035etik aurrera errekuntza ibilgailuak saltzea debekatuko du Europak.

-Faktore demografikoa: Hegoaldeko herritarren % 24k baino gehiagok 65 urte baino gehiago dituzte, eta adin tarte horretakoek ez dute ibilgailu berririk erosten.

Genero-arrakala mugikortasunean Euskadin: gizonen % 46k autoa erabiltzen du eta emakumeen % 50 oinez joaten da
Bizkaia da nagusi motorren hazkundean, eta Nafarroak ditu Hegoaldeko autorik zaharrenak
Erregaiak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Saretzen Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X