Autoa, Hegoaldean: gero eta zaharragoa, dieselak nagusi jarraitzen du eta elektrikoen presentzia oso txikia da
Euskadiko eta Nafarroako turismoen batez besteko adinak bi urte baino gehiago egin du gora (ibilgailuek 12 urte dituzte, batez beste). Errekuntzakoak (diesela eta gasolina) nagusitzen dira, eta ibilgailu elektrikoen kopurua oso txikia da (% 2tik beherakoa).
Autoen zahartzeak eta geldialdi teknologikoak definitzen dute Hegoaldeko ibilgailuen parkea, Saretzen-en azken txostenaren arabera.
Ibilgailuak eta gidariak izeneko azterlanak agerian utzi duenez, euskal errepideetan dabiltzan turismoen batez besteko adinak bi urte baino gehiago egin du gora lurralde guztietan; hau da, % 20 inguru igo da azken hamarkadan.
Gaur egun, autoek 12-13 urte dituzte batez beste. Batezbestekotik gora daude Araba eta Nafarroa, 13 urte baino gehiago dituztelako horietan, batez beste. Gipuzkoan eta Bizkaian, berriz, batezbestekoa 12 urte ingurukoa da.
Ohiko errekuntza, jaun eta jabe
Motorizazio motari dagokionez, erregai tradizionalak dira nagusi Hegoaldean: zirkulazioan dauden 10 turismotik 8k diesel edo gasolina motorrak darabiltzate. Izan ere, diesel ibilgailuak parkearen erdia dira lurralde historiko guztietan; gasolina motordun turismoak, berriz, guztizkoaren erdia baino zertxobait gutxiago dira. Mendekotasun handi horrek agerian uzten du erregai mota aldatzeko joera oso motel dabilela.
Zenbat auto elektriko ditugu gurean?
Esan moduan, errekuntza motorrak dira parkearen jabe, eta teknologia jasangarri berrien zabalkundea urria da oraindik: ibilgailu elektrikoak autoen Arabako parkearen % 1,9 baino ez dira; Gipuzkoan % 1,4 dira; Bizkaian, % 1,9, eta Nafarroan, % 1,7.
Horrek erakusten du oso gutxitan egiten dugula ibilgailu % 100 elektrikoen alde eguneroko joan-etorriak egiteko.
Ziklomotorrak dira ibilgailu zaharrenak, 17 urte baino gehiago baitituzte batez beste
Zergatik ez dute ingurumen-bereizgarririk ibilgailuen % 25ek?
Hegoaldeko lau ibilgailutik batek, gutxi gorabehera, ez du inolako ingurumen-etiketarik. Gipuzkoa da etiketarik gabeko ibilgailu horien presentzia txikiena duen lurraldea (% 22,4); Nafarroak, aldiz, tasarik altuena du (% 27,6).
Datu horien arrazoia ibilgailuen batez besteko antzinatasunean dago (12-13 urte). Zirkulatzen ari diren auto asko zaharrak dira, eta ez dituzte betetzen etiketa-sistemak eskatzen dituen gutxieneko baldintza teknologikoak eta emisioei dagozkienak.
Azken hamarkadan Bizkaian hasi da gutxien auto kopurua: % 5,9
Hainbat alde, biztanleen kopuruaren arabera
Bestalde, azterlanak nabarmentzen du herritarren kopuruak eragin zuzena duela milaka biztanleko dauden automobilen erabileran eta zenbatekoan.
Joerak agerian utzi duenez, udalerria zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da biztanleko turismo kopurua. Horrela, Bizkaiak du ibilgailuen parkerik handiena eta biztanleko ratiorik txikiena, biztanleriaren kontzentrazioari eta garraio publikoaren funtzionamendu onari esker. Nafarroak, aitzitik, biztanleko ibilgailuen ratiorik altuena du, sakabanatze geografikoaren eta landa-eremuen ezaugarrien ondorioz.
Zergatik ez da auto berririk erosten?
-Prezioa eta finantzaketaren kostua.
-Zein motorizazio mota erosi aukeratzerakoan, zalantza.
-Erakundeen laguntzen geldialdia (Renove plan ezagunak).
-"Beldurra": 2035etik aurrera errekuntza ibilgailuak saltzea debekatuko du Europak.
-Faktore demografikoa: Hegoaldeko herritarren % 24k baino gehiagok 65 urte baino gehiago dituzte, eta adin tarte horretakoek ez dute ibilgailu berririk erosten.
Zure interesekoa izan daiteke
Landa ingurua vs hirigune handiak: hirietako bi autoko hiru daude landaguneetan
Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren (DGT) azken erregistro ofizialen arabera, Hego Euskal Herriko landa-ingurunean metropoli-eremuetan baino % 55 auto gehiago daude biztanleko, eta kasu batzuetan herriko bizilagunen kopurua gainditzen dute.
Gero eta emakume gidari gehiago dago Hego Euskal Herrian: gizonena halako bi baino gehiago hazi da kopurua azken hamarkadan
2014tik 2024ra, gidabaimena duten emakumeen kopurua % 14raino igo da Nafarroan, gizonen % 6,6ren aurretik; EAEn, aldea hirukoiztu ere egin da ia. Genero-arrakala estutzen ari da horretan, nahiz eta oraindik gizonak gehiago diren errepideetan.
Saretzen txostenaren bitxikeriak: bizilagun baino auto gehiago dituzten herriak eta emakumezko gidaririk gabeko udalerriak
Hegoaldeko mugikortasunaren berezitasunak azaleratu ditu Saretzen txostenak, besteak beste, Bizkaia motorren kopuruaren hazkundean nagusi dela, eta Nafarroak Hegoaldeko autorik zaharrenak dituela.
Genero-arrakala, Euskadiko mugikortasunean: Gizonezkoen joan-etorrien % 46k autoa erabiltzen dute eta emakumezkoen % 50 oinez
Eguneroko joan-etorrien % 40 autoz egiten dira. 19 urtetik beherakoak mugikortasun jasangarriaren buru dira, haiek baitira bizikleta eta garraio publikoa gehien erabiltzen dituztenak.
Sokamuturra berriro egiteak zatiketa eragin du Eibarren
Eibarren, bigantxak kalera aterako dituzte datorren astean, azken urteetan desagertua zen sokamuturrari berriro helduz. Udalerrian eztabaida erabatekoa da, aldekoen eta kontrakoen artean, eta zatiketa eragin du. Zatiketa horren erantzule egiten dute oposizioko alderdiek alkatea bera.
Sei adingabe artatu dituzte bero-kolpeen ondorioz, AP-68an, Kuartango parean, autobusak matxura izan ondoren
Arazo mekanikoa 13:10 aldera jazo da, ibilgailua Zaragozarantz zihoala, trenbidearen bazterbidean geldirik geratu denean matxura baten ondorioz. Autobusean 60 pertsona inguru zihoazen, gehienak 15 urte inguruko nerabeak.
GIB diagnostiko berantiarren kopurua % 60ra igo da Euskadin
Osasun Sailak uste du HIESaren eta STIen inguruko estigmak diagnostikoa atzeratzen duela eta kutsatzeko arriskua handitzen duela. Osakidetzarekin batera, "Parktikatu sex-carea" kanpaina abiarazi du.
1.778 ikaslek eskatu dute USaPeko euskara azterketa berrikustea
Behin betiko emaitzak datorren astelehenean argitaratuko dira. EHUko errektoreak zehaztu duenez, "ez dute baloraziorik egingo probaren emaitzari buruz"; izan ere, kalifikazioak, une honetan, "behin-behinekoak dira eta berrikuspen prozesuan daude".
Noiz jakingo ditugu USaPeko notak?
Datorren astelehenean, ekainaren 22an, unibertsitatera sartzeko probetako behin betiko notak argitaratuko dira, baina ikasleek azken aukera bat izango dute: azterketak ikustea.