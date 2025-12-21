2025a amaitzeko eta 2026rako diru-laguntza gehiago izango dira auto elektrikoak erosteko
2025ean auto elektriko bat erosi duen jende asko dagokion diru-laguntza kobratu gabe geratu da Moves Plana agortu zelako baina Espainiako Trantsizio Ekologirako Ministerioak 50 milioi eman berri dizkio Eusko Jaurlaritzari eta diru hori pendiente zeuden 3.400 eskariak ixteko erabiliko da. Auto elektrikoa edo hibrido entxufagarria erosi dutenentzat zein puntu elektriko bat instalatzeko obra egin dutenentzat izango dira laguntzak. Erosle berriek ere eskatu ahal izango dute, baina abenduaren 31ra arteko epea dago diru-laguntzak eskatzeko.
2026an ibilgailu elektrikoa erostea pentsatzen ari direnentzat bada beste albiste on bat ere, Sanchezen Gobernuak 400 milioiko plan berri bat jarriko baitu indarrean. Plan horrekin, 4.500 eurora arteko laguntzak emango zaizkie erosleei. Eta orain arte ez bezala, autoa erosteko unean egingo zaie deskontua. Orain arte autoa erosi eta sei hilabete itxaron beharra zegoen diru-laguntza eskuratzeko Euskadin.
Jon Tolaretxipi Ford Easo Motorreko ordezkariak ETBri azaldu dionez, 2025ean saldu diren 100 autotatik 8 izan dira elektrikoak, eta laguntza hauei esker, 2026an 100 autotatik 20 elektrikoak izatea espero dute.
Hori bai, aditu guztiek uste dute auto elektrikoen salmenta areagotzeko ezinbestekoa dela auto elektriko txiki eta merkeagoen eskaintza handitzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Balenciaga ontziolako langileek eta Abu Dhabi Ports talde arabiarrak konpainiaren geroa bermatu dute, soldataren inguruko akordioa erdietsita
Langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziola erosteko. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete beharginei, baina hori onartuta, talde arabiarrak Zumaiako ontziola erosi ahalko du, 11,2 milioi euroren truke.
Eusko Jaurlaritzak "positibotzat" jo du Balenciaga ontziolan lortutako akordioa, eta langileei egindako "esfortzua" eskertu die
Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak esan duenez, negoziazioan "soka asko tenkatu da, baina ez da inoiz apurtu". Akordioak lan-karga emango die ontziolaren beraren beharginei zein haren menpe dauden lanpostu ez zuzenei.
Zumaiako alkateak zoriondu egin ditu Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiak
Iñaki Ostolaza, Zumaiako alkatea, pozik agertu da akordioarekin eta zorionak eman dizkie Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiei, eta aipamen berezia egin die langileei.
Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean
Izuran lehen 30 behiak txertatu dituzte jada. Albaitariek lan handia dute aurretik, abelburu guztiak erabat babesteko. Bitartean, laborariek protestekin jarraitzen dute, txertaketak garrantzia ez duelakoan. Ezarritako protokoloa bertan behera uzteko eskatzen diete agintariei.
ELAri kalte-ordaina eman beharko dio Tubos Reunidos Threadsek greba eskubidea larriki urratzeagatik
Enpresak greban zeuden langileak plantillako beste langile batzuekin ordezkatu zituela egiaztatu zuen Lan Ikuskaritzak eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ondorio hori berretsi du.
CAFeko langile batzordeak eskatu du kontratuak kalitatezko enplegua ekar dezala "langileentzat eta azpikontratentzat"
Mikel Fernandino LAB sindikatuko ordezkariaren esanetan, albistea oso ona da, eskaria "bolumen handikoa" eta "Europakoa" delako.
CAFek lortu egin du "mendeko kontratua": 1.700 milioi euro Belgikan trenak egiteko
Beasainen egoitza duen konpainiak kontratu horren inguruko ziurgabetasunarekin amaitu du; izan ere, polemika handia piztu zen han, Alstom enpresa frantziarrak dagoeneko hainbat lantegi baititu Belgikan, eta enpresa horrek kontratua ez lortzea kritikatu zuten.
Balenciaga ontziolako langileek atzera bota dute Abu Dhabi Ports talde arabiarraren azken eskaintza
Pasa den azaroaren 30ean, Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu zuen aipaturiko inbertsio talde arabiarrarekin, 11,2 milioi euroren truke. Salerosketa ixteko, ordea, ezinbesteko baldintza da langileekin akordioa lortzea. Antza denez, langileen erosahalmena bermatuko luketen soldatak dira akordiorako korapilo nagusia.
Talgoren erosketaren ondoren, partzuergoko kideek Rivabellosako fabrika bisitatuko dute
Imanol Pradales lehendakaria eta Jose Antonio Jainaga enpresaria buru zirela, akziodun berriek Talgo enpresak Rivabellosan dituen instalazioak bisitatu dituzte. Denek uste dute operazioa funtsezkoa izan dela enpresaren jarduera eta enplegua sendotzeko, eta etorkizun oparoa iragartzen diote tren-enpresari.