2025a amaitzeko eta 2026rako diru-laguntza gehiago izango dira auto elektrikoak erosteko

Espainiako Trantsizio Ekologirako Ministerioak 50 milioi eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Moves Plana agortu ondoren diru-laguntzaren zain zeuden 3.400 eskariei erantzuteko. Espainiako Gobernuak laguntza berriak emango ditu, gainera, datorren urtean.
Argazkia: Irekia
EITB

Azken eguneratzea

2025ean auto elektriko bat erosi duen jende asko dagokion diru-laguntza kobratu gabe geratu da Moves Plana agortu zelako baina Espainiako Trantsizio Ekologirako Ministerioak 50 milioi eman berri dizkio Eusko Jaurlaritzari eta diru hori pendiente zeuden 3.400 eskariak ixteko erabiliko da. Auto elektrikoa edo hibrido entxufagarria erosi dutenentzat zein puntu elektriko bat instalatzeko obra egin dutenentzat izango dira laguntzak. Erosle berriek ere eskatu ahal izango dute, baina abenduaren 31ra arteko epea dago diru-laguntzak eskatzeko.

2026an ibilgailu elektrikoa erostea pentsatzen ari direnentzat bada beste albiste on bat ere, Sanchezen Gobernuak 400 milioiko plan berri bat jarriko baitu indarrean. Plan horrekin, 4.500 eurora arteko laguntzak emango zaizkie erosleei. Eta orain arte ez bezala, autoa erosteko unean egingo zaie deskontua. Orain arte autoa erosi eta sei hilabete itxaron beharra zegoen diru-laguntza eskuratzeko Euskadin.

Jon Tolaretxipi Ford Easo Motorreko ordezkariak ETBri azaldu dionez, 2025ean saldu diren 100 autotatik 8 izan dira elektrikoak, eta laguntza hauei esker, 2026an 100 autotatik 20 elektrikoak izatea espero dute. 

Hori bai, aditu guztiek uste dute auto elektrikoen salmenta areagotzeko ezinbestekoa dela auto elektriko txiki eta merkeagoen eskaintza handitzea.

 

