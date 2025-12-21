La compra de coches eléctricos contará con más ayudas para fomentar la adquisión de estos modelos

3400 solicitantes que estaban pendientes de recibir la ayuda correspondiente del Plan Moves 2025 por haber comprado un coche eléctrico puro o híbrido enchufable y que no habían sido resueltas por haberse agotados las ayudas, verán resuelta su solicitud tras conseguir el Gobierno Vasco la ampliación de 50 millones de euros adicionales para el MOVES III del Ministerio de Transición Ecológica.

Las ayudas se destinarán tanto a los que hayan comprado un coche eléctrico o híbrido enchufable así como a los que hayan realizado la obra de instalación de un punto eléctrico. Los nuevos compradores también podrán solicitar la ayuda, aunque solo disponen de plazo hasta el 31 de diciembre para solicitarla.

Además, quienes estén pensando en comprar un vehículo eléctrico en 2026 deben saber que el Gobierno de Sánchez pondrá en vigor un nuevo plan de 400 millones con ayudas a los compradores de hasta 4500 euros que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, se aplicarán en el momento de la compra. Es decir, se les hará un descuento en el mismo momento de comprar el coche y no habrá que esperar seis meses tras la adquisición, como hasta ahora.

Según ha explicado a ETB Jon Tolaretxipi, representante de Ford Easo Motor, 8 de cada 100 coches vendidos en 2025 han sido eléctricos, y gracias a estas ayudas se espera que en 2026 sean 20 de cada 100.

Eso sí, todos los expertos coinciden en que para aumentar la venta de coches eléctricos es imprescindible aumentar la oferta de coches eléctricos pequeños y más baratos .