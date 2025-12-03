El Gobierno español anuncia un paquete de medidas de 1280 millones de euros para impulsar el coche eléctrico en 2026
Se destinarán 400 millones para ayudas directas a la compra, que serán gestionadas por el Gobierno español, no por las comunidades autónomas como hasta ahora, para impulsar la demanda del vehículo eléctrico. También pondrá en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, con el objetivo de contribuir al despliegue de puntos de recarga.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que en 2026 el Ejecutivo impulsará un paquete de medidas valorado en 1280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico.
En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico.
Las ayudas directas a la compra serán gestionadas directamente por el Gobierno español, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesitan".
Otra de las medidas comunicadas por Sánchez ha sido una nueva dotación de 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector
Por último, Sánchez ha anunciado que el próximo año desde el Gobierno impulsarán la puesta en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra', es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.
