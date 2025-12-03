Auto 2030 Plana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak 1.280 milioi euroko neurri sorta iragarri du ibilgailu elektrikoa sustatzeko

2026an 400 milioi euroko partida onartuko da herritarrek auto elektrikoa erosteko zuzeneko laguntzetarako. Laguntza horiek zuzenean Espainiako Gobernuak kudeatuko ditu, eta ez autonomia erkidegoek orain arte bezala. 

(Foto de ARCHIVO) Puntos de recarga de vehículos eléctricos REMITIDA / HANDOUT por AEDIVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/11/2025
Karga-puntua. Argazkia: AEDIVE-Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Auto 2030 plana abian jarri du, eta 1.280 milioi euroko balioa duen neurri sorta iragarri du asteazken honetan Pedro Sanchez gobernuburuak ibilgailu elektrikoaren salmenta sustatzeko asmoz. 

Halaber, 2026an 400 miloi euroko diru partida onartuko du auto elektrikoa erosteko zuzeneko laguntzetarako

Zuzeneko dirulaguntza horiek zuzenean Espainiako Gobernuak kudeatuko ditu, eta ez autonomia erkidegoek orain arte Moves III planarekin gertatu den bezala. Sektoreak egindako eskaria izan dela azaldu du Sanchezek eta helburua dirua herritarren poltsikoetara lehenago iristea dela. 

Horrez gain, autogintza sektorearentzat 580 milioi euroko PERTE edo proiektu estrategikoa jarriko du martxan, industria bultzatzeko eta sektorearen berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz. 

Azkenik, karga puntuak ugaritzeko, berriz, 300 milioi euroko laguntzak banatuko ditu Espainiako Gobernuak Moves Corredores planaren bitartez. 

Eguneko Titularrak Espainiako gobernua Dirulaguntzak 2025 Automobilgintza Politika Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi