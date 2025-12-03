Espainiako Gobernuak 1.280 milioi euroko neurri sorta iragarri du ibilgailu elektrikoa sustatzeko
2026an 400 milioi euroko partida onartuko da herritarrek auto elektrikoa erosteko zuzeneko laguntzetarako. Laguntza horiek zuzenean Espainiako Gobernuak kudeatuko ditu, eta ez autonomia erkidegoek orain arte bezala.
Espainiako Gobernuak Auto 2030 plana abian jarri du, eta 1.280 milioi euroko balioa duen neurri sorta iragarri du asteazken honetan Pedro Sanchez gobernuburuak ibilgailu elektrikoaren salmenta sustatzeko asmoz.
Halaber, 2026an 400 miloi euroko diru partida onartuko du auto elektrikoa erosteko zuzeneko laguntzetarako.
Zuzeneko dirulaguntza horiek zuzenean Espainiako Gobernuak kudeatuko ditu, eta ez autonomia erkidegoek orain arte Moves III planarekin gertatu den bezala. Sektoreak egindako eskaria izan dela azaldu du Sanchezek eta helburua dirua herritarren poltsikoetara lehenago iristea dela.
Horrez gain, autogintza sektorearentzat 580 milioi euroko PERTE edo proiektu estrategikoa jarriko du martxan, industria bultzatzeko eta sektorearen berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz.
Azkenik, karga puntuak ugaritzeko, berriz, 300 milioi euroko laguntzak banatuko ditu Espainiako Gobernuak Moves Corredores planaren bitartez.
