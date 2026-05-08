Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio que quieran volver a trabajar dispondrán de autobús para acceder a la fábrica a partir del martes
Los trabajadores de Tubos Reunidos en Amurrio que quieran acceder a trabajar a esta factoría tendrán a su disposición un servicio de autobús a partir del martes 12 para facilitar el acceso y la salida de las instalaciones, ha informado la dirección.
Este jueves, 232 trabajadores de 234 participantes votaron el jueves a favor de que termine la huelga indefinida en esta fábrica, aunque la cifra supone menos de un tercio de la plantilla de 870 personas.
Este grupo de 232 trabajadores, apoyado por CC. OO. y UGT, quiere volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida.
La asamblea y votación de ayer se celebró en un clima de tensión en la entrada de la fábrica, con medio centenar de antidisturbios de la Ertzaintza vigilando el acceso, donde se concentraron piquetes favorables a la huelga.
Tras la asamblea, los partidarios acabar con la huelga explicaron que intentarían ir a trabajar todos los días, para lo que se iban a poner en contacto con la dirección para organizar la entrada a la fábrica.
En respuesta a estas solicitudes, la dirección ha comunicado hoy que, a partir del día 12, se pondrá a disposición de la plantilla un servicio de autobús para facilitar el acceso y la salida de las instalaciones de Amurrio.
El objetivo de esta medida es contribuir a que los desplazamientos al centro de trabajo puedan realizarse en condiciones adecuadas de seguridad para aquellos trabajadores que acudan a prestar servicio.
La información relativa a horarios y recorridos será comunicada próximamente.
Mientras, los trabajadores que secundan la huelga han realizado una manifestación este viernes desde la planta hasta el centro de Amurrio. Los sindicatos ELA, LAB y ESK, la mayoría sindical del comité, no dan validez a la asamblea y votación de ayer.
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