Saretzen txostenaren bitxikeriak: bizilagun baino auto gehiago dituzten herriak eta emakumezko gidaririk gabeko udalerriak
Hegoaldeko mugikortasunaren berezitasunak azaleratu ditu Saretzen txostenak, besteak beste, Bizkaia motorren kopuruaren hazkundean nagusi dela, eta Nafarroak Hegoaldeko autorik zaharrenak dituela.
Hegoaldeko mugikortasunaren berezitasunak azaleratu ditu Saretzen txostenak: Ariben bizilagun baino auto gehiago dago, eta Gazteluberri da emakumezko gidaririk ez duen udalerri bakarra.
Horrez gain, ikerketak agerian utzi du lurraldeen artean alde oso handiak daudela elektrifikazioan, ibilgailu-parkearen zahartzean eta motorren erabileran.
Zein udalerrik dituzte bizilagun baino auto gehien?
Udalerri mailako datuei begiratuta, Saretzen txostenak hainbat bitxikeria demografiko eta sozial utzi ditu agerian. Aribeko egoera, esaterako: 1.264 turismo ditu 1.000 biztanleko; hots, bizilagun baino auto gehiago daude bertan.
Bestalde, argi erakutsi du genero-arrakala zabala dagoela Nafarroako landa-ingurunean, emakume gidari ratio baxuena duten 25 udalerrietatik han 24 baitaude. Gazteluberri da kasurik muturrekoena, emakume gidaririk erregistratuta ez duen Hegoaldeko udalerri bakarra baita.
Testuinguru horretan, estatistikak hiri-inguruko bi salbuespen azaleratu ditu: Sestao eta Barakaldo emakume gidari kopuru txikiena duten herrien artean daude.
Hegoaldeko autorik zaharrenak Nafarroan daude: zerrendaburu diren 25 herrietan batezbestekoa 16 urtetik gorakoa da
Zornotza, salbuespen kasua
Ibilgailu-parkearen elektrifikazioak ere kontraste deigarriak ditu. Biztanleko auto elektriko gehien dituzten udalerrien artean Olaberria (74,5 auto elektriko 1.000 biztanleko), Girgillao (65,8), Zornotza (53,5) eta Armiñon (42,9) nabarmentzen dira.
Zornotzako kasua bereziki aipagarria da. Hiriburuen aldean biztanle gutxiago dituen arren, 1.050 ibilgailu elektriko ditu. Kopuru horrek Donostiaren maila berean jartzen du ia; izan ere, Gipuzkoako hiriburuak, 1.210 auto elektrikoekin, nekez gainditzen du Bizkaiko herria balio absolutuei dagokienez.
Datua deigarria da, zalantza barik, kontuan hartuta alde demografiko handia dagoela (Zornotzak 19.229 biztanle ditu erroldatuta, eta 183.388 Donostiak, Eustaten arabera) eta Gipuzkoako hiriburua, bere hiri-azpiegitura dela eta, turismo-autoen ratiorik txikiena duten hirietako bat dela.
Balio absolututan, Bilbo da sailkapenaren buru (2.032 auto elektriko), eta ondoren daude Gasteiz (1.906), Iruñea (1.662) eta Donostia (1.210).
Non daude motor gehien?
Azken hamarkadan ibilgailu-parkeak izan duen bilakaerak erakusten duenez, Bizkaian zabaldu da gehien motorren erabilera (% 51); ondoren, Nafarroa (% 41,5), Araba (% 37,8) eta Gipuzkoa (% 34,7) daude.
Eskualdeka, batzuetan motor kopuru bereziki altuak dago biztanleko. Gipuzkoako Bidasoa dago Hegoalde osoko sailkapenaren buruan (131,3 motor mila biztanleko), eta atzetik ditu Donostialdea (129,1) eta Añana (120,2) daude.
Hain zuzen ere, Donostialdea da biztanleko auto gutxien dituen Gipuzkoako eskualdea eta, aldi berean, motor gehien dituen Hegoaldeko bigarrena (149 motor mila biztanleko). Donostia sailkapen orokorreko 57. postuan dago, Iruñea (403. postua), Bilbo (410. postua) eta Gasteiz (444. postua) baino askoz aurrerago; horrek mugikortasun-ohituretan dagoen alde nabarmena jartzen du agerian.
Mila biztanleko motor ratio altuena duten udalerriei erreparatuz gero, Albiztur dago buruan (396 motor). Arano dago bigarren postuan (352 motor mila biztanleko), eta Etxarrik ixten du sailkapen nagusia (321 motor).
Hiriburuak, ibilgailuekiko morrontzatik libre
Hegoaldeko udalerri gehienekin konparatuta, Bilbok, Donostiak eta Gasteizek autoekiko mendekotasun txikiagoa dute. Hirurak auto gutxien dituzten herrien artean daude, 1.000 biztanleko 400 auto baino gutxiagorekin. Bilbo Handia eta Donostialdea dira, gainera, Hegoalde osoan auto gutxien duten eremuak (430 eta 422 auto mila biztanleko, hurrenez hurren).
Saretzen txostenaren arabera, ibilgailu pribatua erabiltzeko beharra gutxitzea ahalbidetzen dute hirien tamainak, biztanleria-dentsitate altuak eta hiri-eremu finkatuek garraio publiko eraginkorragoa izatea.
Daturik bitxiena Aribek du: Nafarroako herri horretan bizilagun baino auto gehiago daude
Zergatik daude autorik zaharrenak Nafarroan?
Turismoen "adina" da txostenak atzemandako berezitasunetako bat. Hegoalde osoan ibilgailu zaharrenak dituzten 25 udalerriak nafarrak dira, salbuespenik gabe. Sorlada, Hiriberri eta Desoion, adibidez, batezbestekoa 16 urtetik gorakoa baita.
Ikerketaren arabera, nekazaritza eta ehiza jarduerei lotutako ibilgailuak dira oro har.
Pareko erpinean Iurreta (Bizkaia) dago, Hegoaldeko batezbestekorik baxuena du eta: 8,9 urte.
Zure interesekoa izan daiteke
Landa ingurua vs hirigune handiak: hirietako bi autoko hiru daude landaguneetan
Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren (DGT) azken erregistro ofizialen arabera, Hego Euskal Herriko landa-ingurunean metropoli-eremuetan baino % 55 auto gehiago daude biztanleko, eta kasu batzuetan herriko bizilagunen kopurua gainditzen dute.
Gero eta emakume gidari gehiago dago Hego Euskal Herrian: gizonena halako bi baino gehiago hazi da kopurua azken hamarkadan
2014tik 2024ra, gidabaimena duten emakumeen kopurua % 14raino igo da Nafarroan, gizonen % 6,6ren aurretik; EAEn, aldea hirukoiztu ere egin da ia. Genero-arrakala estutzen ari da horretan, nahiz eta oraindik gizonak gehiago diren errepideetan.
Genero-arrakala, Euskadiko mugikortasunean: Gizonezkoen joan-etorrien % 46k autoa erabiltzen dute eta emakumezkoen % 50 oinez
Eguneroko joan-etorrien % 40 autoz egiten dira. 19 urtetik beherakoak mugikortasun jasangarriaren buru dira, haiek baitira bizikleta eta garraio publikoa gehien erabiltzen dituztenak.
Autoa, Hegoaldean: gero eta zaharragoa, dieselak nagusi jarraitzen du eta elektrikoen presentzia oso txikia da
Euskadiko eta Nafarroako turismoen batez besteko adinak bi urte baino gehiago egin du gora (ibilgailuek 12 urte dituzte, batez beste). Errekuntzakoak (diesela eta gasolina) nagusitzen dira, eta ibilgailu elektrikoen kopurua oso txikia da (% 2tik beherakoa).
Sokamuturra berriro egiteak zatiketa eragin du Eibarren
Eibarren, bigantxak kalera aterako dituzte datorren astean, azken urteetan desagertua zen sokamuturrari berriro helduz. Udalerrian eztabaida erabatekoa da, aldekoen eta kontrakoen artean, eta zatiketa eragin du. Zatiketa horren erantzule egiten dute oposizioko alderdiek alkatea bera.
Sei adingabe artatu dituzte bero-kolpeen ondorioz, AP-68an, Kuartango parean, autobusak matxura izan ondoren
Arazo mekanikoa 13:10 aldera jazo da, ibilgailua Zaragozarantz zihoala, trenbidearen bazterbidean geldirik geratu denean matxura baten ondorioz. Autobusean 60 pertsona inguru zihoazen, gehienak 15 urte inguruko nerabeak.
GIB diagnostiko berantiarren kopurua % 60ra igo da Euskadin
Osasun Sailak uste du HIESaren eta STIen inguruko estigmak diagnostikoa atzeratzen duela eta kutsatzeko arriskua handitzen duela. Osakidetzarekin batera, "Parktikatu sex-carea" kanpaina abiarazi du.
1.778 ikaslek eskatu dute USaPeko euskara azterketa berrikustea
Behin betiko emaitzak datorren astelehenean argitaratuko dira. EHUko errektoreak zehaztu duenez, "ez dute baloraziorik egingo probaren emaitzari buruz"; izan ere, kalifikazioak, une honetan, "behin-behinekoak dira eta berrikuspen prozesuan daude".
Noiz jakingo ditugu USaPeko notak?
Datorren astelehenean, ekainaren 22an, unibertsitatera sartzeko probetako behin betiko notak argitaratuko dira, baina ikasleek azken aukera bat izango dute: azterketak ikustea.