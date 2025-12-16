Espainiako Gobernuak iragarritako garraio-abonu bateratua urtarrilaren 19tik aurrera erabili ahal izango da
Oscar Puente Garraioetako eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak adierazi duenez, Gobernuaren asmoa gainerako administrazioekin lan egitea da, hala nola autonomia-erkidegoekin eta udalekin, etorkizunean hiri barruko eta hiriarteko abonuak bateratu zein integratzeko eta garraio-txartel bakarrarekin funtzionatu ahal izateko, Europako beste herrialde batzuetan gertatzen den bezala.
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarrirako ministroak aurreratu duenez, astelehenean Pedro Sanchez presidenteak iragarri zuen garraio-abonu bateratua, Estatu osorako balioko deuena, datorren urtarrilaren 19tik aurrera erabili ahal izango da.
Espainiako telebistan egin dioten elkarrizketa batean, Puentek azaldu du abonu berriak ez dituela orain artekoak ordezkatuko, esaterako aldirietako trenetarako indarrean dagoena, eta zerbitzu zabalagoa emango duela, inoiz ez murritzagoa.
Era berean, adierazi du Gobernuaren asmoa dela administrazioekin lan egitea, erkidegoak eta udalak kasu, etorkizunean hiri barruko eta hiriarteko abonuak bateratu zein integratzeko eta garraio-txartel bakarrarekin fumtzionatu ahal izateko, Europako beste herrialde batzuetan gertatzen den bezala.
Horretarako, egitasmora batu nahi diren administrazioekin ituna egingo da. Puenteren esanetan, Gobernuak nahiago zuen "horiek hasieratik batu izana", baina, esan duenez, ez da posible izan, hainbat arrazoirengatik, politikoak, batuzk, baina "konbentzituta" dago joango direla ekimenera batzen.
Puentek, halaber, ukatu egin du Espainiako presidenteak iragarpen hori "eztabaida desbideratzeko" erabili izana, izan ere, baieztatu du duela bi urtetik ari zirela gaia lantzen.
Pedro Sanhezek astelehen honetan iragarri zuenez, datorren urtarrilean garraio-txartel bateratua jarriko da martxan, hilean 60 euroko prezioarekin, Estatu osoko aldirietan, distantzia ertainean eta Estatuko sareko autobusetan herrialde osoan zehar bidaiatzeko; 26 urtetik beherako gazteek 30 euro ordainduko dituzte hilean.
