Las mujeres ganan peso al volante: el número de conductoras crece más del doble que el de conductores en la última década
Pese a que el número de mujeres es ligeramente superior al de los hombres en Hegoalde, las primeras siguen siendo minoría al volante en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, aunque la distancia se está acortando a ritmo sostenido. Según el décimo informe Saretzen, con datos analizados de la Dirección General de Tráfico (2014-2024), algo más de cuatro de cada diez personas con carné de conducir en estos territorios eran mujeres en 2024. Respecto a la década anterior, el volumen de conductoras ha crecido el doble o más que el de sus homólogos varones en todas las provincias.
Este fenómeno responde a dos efectos. Por un lado, un relevo generacional tardío: pese a que las mujeres empezaron a conducir a principios del siglo XX, siendo la escritora gallega Emilia Pardo Bazán la pionera en manejar un vehículo en el Estado en 1904, históricamente muchas generaciones no accedieron al coche, algo que sí han empezado a hacer sus hijas y nietas en las últimas décadas. Por otro lado, el efecto del envejecimiento poblacional: los conductores varones de mayor edad están dejando de conducir de forma progresiva, reduciendo así su peso relativo en el censo automovilístico total.
Navarra lidera el aumento de conductoras
Con un incremento del 14 %, Navarra encabeza el ranking donde más mujeres han empezado a conducir en la última década, duplicando los datos registrados en Bizkaia y Gipuzkoa, y casi triplicando el de los nuevos conductores navarros varones.
Además, la comunidad foral es el único territorio que supera las 600 personas con permiso de conducir por cada 1000 habitantes, con una ratio de 602 en 2024. La comarca de Baztan-Bidasoa lidera este indicador con 679,9 conductores por cada 1000 habitantes, y con una ratio de 601,7 conductoras mujeres, cifra únicamente superada en las Estribaciones del Gorbea, en Álava (618,7).
En los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, las cifras son similares entre sí, y la ratio de hombres que conducen ha retrocedido en todos los territorios; el descenso más pronunciado se ha dado en Álava, donde la proporción de conductores varones ha caído 8,6 puntos por cada 1000 habitantes.
Más mujeres conducen en los pueblos pequeños
Abáigar (Navarra) lidera el ranking de municipios pequeños con más mujeres conductoras, con 974 por cada 1000 habitantes. Le siguen Aribe (941) y Etxarri Etxauribar (936). El TOP-25 de municipios con mayor presencia femenina al volante lo conforman 14 localidades navarras, 6 guipuzcoanas, 4 vizcaínas y 1 alavesa, todas ellas de pequeño tamaño.
Pese a que Navarra es líder en municipios pequeños con más conductoras, 24 de los 25 municipios con menor ratio de mujeres al volante también son navarros. Sólo Sestao (Bizkaia), único municipio de cierto tamaño demográfico, rompe el esquema; en esta localidad de la Margen Izquierda los conductores varones duplican a sus homologas femeninas.
El resto del grupo lo componen 24 localidades navarras, en su mayoría diminutas, donde la presencia de mujeres conductoras es casi testimonial. Hay municipios donde menos de cinco mujeres tienen carné de conducir, y 12 registran menos de 10; en Castillonuevo, las tres únicas personas que conducen son hombres.
En Azuelo, aun siendo uno de los pueblos con menor ratio de conductoras, son más las mujeres (7) que conducen que los hombres (4). Hace una década, sin embargo, había una decena de conductores varones, tres más que conductoras.
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