Este fenómeno responde a dos efectos. Por un lado, un relevo generacional tardío: pese a que las mujeres empezaron a conducir a principios del siglo XX, siendo la escritora gallega Emilia Pardo Bazán la pionera en manejar un vehículo en el Estado en 1904, históricamente muchas generaciones no accedieron al coche, algo que sí han empezado a hacer sus hijas y nietas en las últimas décadas. Por otro lado, el efecto del envejecimiento poblacional: los conductores varones de mayor edad están dejando de conducir de forma progresiva, reduciendo así su peso relativo en el censo automovilístico total.

Navarra lidera el aumento de conductoras

Con un incremento del 14 %, Navarra encabeza el ranking donde más mujeres han empezado a conducir en la última década, duplicando los datos registrados en Bizkaia y Gipuzkoa, y casi triplicando el de los nuevos conductores navarros varones.

Además, la comunidad foral es el único territorio que supera las 600 personas con permiso de conducir por cada 1000 habitantes, con una ratio de 602 en 2024. La comarca de Baztan-Bidasoa lidera este indicador con 679,9 conductores por cada 1000 habitantes, y con una ratio de 601,7 conductoras mujeres, cifra únicamente superada en las Estribaciones del Gorbea, en Álava (618,7).