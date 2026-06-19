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El reto de la movilidad rural: en los pueblos vascos hay tres coches por cada dos en la ciudad

Según los últimos registros oficiales de la DGT, analizados en el informe Saretzen, en el entorno rural hay un 55,5 % más de turismos por habitante que en el urbano, y en algunos municipios hay más coches matriculados que personas viviendo en ellos.

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Iker Rincón | EITB

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Dos personas. Un mismo día laborable. La que vive en zonas urbanas como Bilbao o Donostia-San Sebastián puede llegar al trabajo (o donde precise) en metro, tren o autobús. Otra que vive en un pueblo del Pirineo navarro, en las Estribaciones del Gorbea o en las Encartaciones, por su parte, seguramente necesite un coche o una motocicleta para hacer su trayecto diario. El décimo informe Saretzen, con datos analizados de la Dirección General de Tráfico (2024), así lo confirma: cuanto más pequeño y alejado de las grandes urbes es el municipio, más vehículos privados matriculados hay, llegando incluso a superar al número de personas que viven en la localidad en algunos casos.

En Hegoalde, los municipios de menos de 1000 habitantes acumulan 653 turismos y 104,3 motocicletas por cada mil personas de media, frente a los 420 y 74 de las grandes ciudades de más de 100 000 habitantes, respectivamente. Dicho de otra forma: en el entorno rural hay un 55,5 % y 41 % más de turismos y motocicletas que en el urbano. El por qué es estructural: donde el transporte público no llega o no es eficaz, el vehículo privado deja de ser una comodidad y se convierte en una necesidad personal para la movilidad diaria.

Las zonas metropolitanas de Donostialdea (423 turismos por cada 1000 habitantes) y Gran Bilbao (431) son las que menos turismos por habitante hay en todo el territorio. Esto contrasta radicalmente con entornos rurales o de menor densidad demográfica, donde la dependencia del vehículo particular se dispara; es el caso de Añana, que marca el techo del análisis con 722,6 turismos por cada millar de habitantes, seguida por la Montaña Alavesa y Estribaciones del Gorbea, y otras comarcas alavesas y navarras.

Gipuzkoa destaca por una contención generalizada, ya que todas sus comarcas quedan por debajo de los 510 coches por cada 1000 habitantes, al contrario que en Navarra, donde a excepción de la Comarca de Pamplona (488,4), en el resto de comarcas hay al menos un turismo por cada dos personas.

Los ocho municipios vascos con mayor ratio de turismos por mil habitantes (la mayoría en Navarra) sólo representan el 0,2 % de la población total de Hegoalde. De todos ellos, destacan los municipios navarros Aribe y Etxarri Etxauribar, donde hay más vehículos que vecinos y vecinas.

En el lado opuesto, los 25 pueblos y ciudades con menor ratio suponen la mitad de la población total. Estos enclaves se concentran sobre todo en las zonas metropolitanas de Bilbao y Donostia-San Sebastián, aunque también se cuela en la lista el pequeño municipio navarro Garde, donde viven 132 personas, y únicamente hay matriculados 52 turismos.

Movilidad a dos ruedas

Pese a que no tengan tanta representación como los turismos, las motocicletas tienen un papel importante a la hora de moverse en los entornos más rurales. Pese a que en términos absolutos el mayor volumen de motocicletas se concentre en las áreas metropolitanas de las cuatro capitales, Gernika-Bermeo es la comarca con más vehículos de este tipo por cada 1000 habitantes (149,5), por delante de Bajo Bidasoa y Añana.

Bajo Bidasoa destaca, además, como uno de los grandes referentes de las dos ruedas. Esta comarca se cuela en el podio de la densidad con 138,9 motos por cada 1000 habitantes y, al mismo tiempo, sostiene uno de los mayores volúmenes absolutos con 10 500 motocicletas.

Bajando ya al término local, Albiztur, un pequeño municipio Tolosaldea (Gipuzkoa) de 320 habitantes, cuenta con la mayor ratio de motos por habitante, con 396 por cada mil personas. Le siguen las navarras Arano y Etxarri Etxauribar, 352 y 321, respectivamente. 

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