El reto de la movilidad rural: en los pueblos vascos hay tres coches por cada dos en la ciudad
Dos personas. Un mismo día laborable. La que vive en zonas urbanas como Bilbao o Donostia-San Sebastián puede llegar al trabajo (o donde precise) en metro, tren o autobús. Otra que vive en un pueblo del Pirineo navarro, en las Estribaciones del Gorbea o en las Encartaciones, por su parte, seguramente necesite un coche o una motocicleta para hacer su trayecto diario. El décimo informe Saretzen, con datos analizados de la Dirección General de Tráfico (2024), así lo confirma: cuanto más pequeño y alejado de las grandes urbes es el municipio, más vehículos privados matriculados hay, llegando incluso a superar al número de personas que viven en la localidad en algunos casos.
En Hegoalde, los municipios de menos de 1000 habitantes acumulan 653 turismos y 104,3 motocicletas por cada mil personas de media, frente a los 420 y 74 de las grandes ciudades de más de 100 000 habitantes, respectivamente. Dicho de otra forma: en el entorno rural hay un 55,5 % y 41 % más de turismos y motocicletas que en el urbano. El por qué es estructural: donde el transporte público no llega o no es eficaz, el vehículo privado deja de ser una comodidad y se convierte en una necesidad personal para la movilidad diaria.
Las zonas metropolitanas de Donostialdea (423 turismos por cada 1000 habitantes) y Gran Bilbao (431) son las que menos turismos por habitante hay en todo el territorio. Esto contrasta radicalmente con entornos rurales o de menor densidad demográfica, donde la dependencia del vehículo particular se dispara; es el caso de Añana, que marca el techo del análisis con 722,6 turismos por cada millar de habitantes, seguida por la Montaña Alavesa y Estribaciones del Gorbea, y otras comarcas alavesas y navarras.
Gipuzkoa destaca por una contención generalizada, ya que todas sus comarcas quedan por debajo de los 510 coches por cada 1000 habitantes, al contrario que en Navarra, donde a excepción de la Comarca de Pamplona (488,4), en el resto de comarcas hay al menos un turismo por cada dos personas.
Los ocho municipios vascos con mayor ratio de turismos por mil habitantes (la mayoría en Navarra) sólo representan el 0,2 % de la población total de Hegoalde. De todos ellos, destacan los municipios navarros Aribe y Etxarri Etxauribar, donde hay más vehículos que vecinos y vecinas.
En el lado opuesto, los 25 pueblos y ciudades con menor ratio suponen la mitad de la población total. Estos enclaves se concentran sobre todo en las zonas metropolitanas de Bilbao y Donostia-San Sebastián, aunque también se cuela en la lista el pequeño municipio navarro Garde, donde viven 132 personas, y únicamente hay matriculados 52 turismos.
Movilidad a dos ruedas
Pese a que no tengan tanta representación como los turismos, las motocicletas tienen un papel importante a la hora de moverse en los entornos más rurales. Pese a que en términos absolutos el mayor volumen de motocicletas se concentre en las áreas metropolitanas de las cuatro capitales, Gernika-Bermeo es la comarca con más vehículos de este tipo por cada 1000 habitantes (149,5), por delante de Bajo Bidasoa y Añana.
Bajo Bidasoa destaca, además, como uno de los grandes referentes de las dos ruedas. Esta comarca se cuela en el podio de la densidad con 138,9 motos por cada 1000 habitantes y, al mismo tiempo, sostiene uno de los mayores volúmenes absolutos con 10 500 motocicletas.
Bajando ya al término local, Albiztur, un pequeño municipio Tolosaldea (Gipuzkoa) de 320 habitantes, cuenta con la mayor ratio de motos por habitante, con 396 por cada mil personas. Le siguen las navarras Arano y Etxarri Etxauribar, 352 y 321, respectivamente.
Te puede interesar
Las mujeres ganan peso al volante: el número de conductoras crece más del doble que el de conductores en la última década
De 2014 a 2024, el número de mujeres con permiso de conducir ha aumentado hasta un 14 % en Navarra, frente al 6,6 % de los hombres; en la CAV, la diferencia casi se triplica. La brecha de género al volante se está estrechando, aunque ellos siguen siendo mayoría en las carreteras.
Los datos más llamativos de Saretzen: pueblos con más coches que vecinos y localidades sin mujeres conductoras
El informe Saretzen revela las singularidades de la movilidad en Hegoalde, entre otras, que Bizkaia lidera el auge de las motos y que Navarra concentra los coches más antiguos de Hegoalde.
Brecha de género en movilidad en Euskadi: el 46 % de los desplazamientos de los hombres se hacen en coche y el 50 % de las mujeres a pie
El 40 % de los desplazamientos diarios se realizan en coche. Los menores de 19 años lideran la movilidad sostenible y son los que más usan la bici y el transporte público.
La vuelta de la sokamuturra a Eibar divide al pueblo
Las vaquillas volverán a correr en las calles de Eibar la próxima semana con la vuelta de la sokamuturra, desaparecida durante 10 años. en el pueblo el debate es total entre partidarios y detractores, y ha provocado división de opiniones Una división que los partidos de la oposición responsabilizan al propio alcalde.
Uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez, y el 71,9 % ha consumido pornografía en el último año
Los resultados de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual' muestran que el 27,5 % de los hombres declara haber pagado por mantener relaciones sexuales "alguna vez", mientras que "un 9,6 % lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9 % más de una vez".
Seis menores trasladados al hospital por golpes de calor, tras averiarse el autobús en que viajaban por la AP-68, a la altura de Kuartango
El incidente se ha producido sobre las 13:10 horas, cuando el vehículo, que se dirigía hacia Zaragoza, ha quedado inmovilizado en el arcén de la vía debido a una avería. En el autobús viajaban alrededor de 60 personas, en su mayoría adolescentes de unos 15 años.
Aumentan hasta un 60 % los diagnósticos tardíos de VIH en Euskadi
El Departamento de Salud considera que el estigma en torno al sida y las ITS retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de contagios. Junto a Osakidetza ha lanzado la campaña “Practica el Sex-Care”.
1778 estudiantes reclaman la revisión del examen de euskera de la PAU
Los resultados definitivos se conocerán el próximo lunes. El rector de EHU ha precisado que no se va a realizar "ningún tipo de valoración sobre el resultado de esta prueba", puesto que las calificaciones, en este momento, "son provisionales y están siendo sometidas a un proceso de revisión".
¿Cuándo sabremos las notas de las revisiones de la PAU?
El próximo lunes, 22 de junio, se publicarán las notas definitivas, pero los estudiantes aún tendrán un último recurso: el visionado de los exámenes.