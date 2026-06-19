Dos personas. Un mismo día laborable. La que vive en zonas urbanas como Bilbao o Donostia-San Sebastián puede llegar al trabajo (o donde precise) en metro, tren o autobús. Otra que vive en un pueblo del Pirineo navarro, en las Estribaciones del Gorbea o en las Encartaciones, por su parte, seguramente necesite un coche o una motocicleta para hacer su trayecto diario. El décimo informe Saretzen, con datos analizados de la Dirección General de Tráfico (2024), así lo confirma: cuanto más pequeño y alejado de las grandes urbes es el municipio, más vehículos privados matriculados hay, llegando incluso a superar al número de personas que viven en la localidad en algunos casos.

En Hegoalde, los municipios de menos de 1000 habitantes acumulan 653 turismos y 104,3 motocicletas por cada mil personas de media, frente a los 420 y 74 de las grandes ciudades de más de 100 000 habitantes, respectivamente. Dicho de otra forma: en el entorno rural hay un 55,5 % y 41 % más de turismos y motocicletas que en el urbano. El por qué es estructural: donde el transporte público no llega o no es eficaz, el vehículo privado deja de ser una comodidad y se convierte en una necesidad personal para la movilidad diaria.