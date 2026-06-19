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Landa ingurua vs hirigune handiak: hirietako bi autoko hiru daude landaguneetan  

Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren (DGT) azken erregistro ofizialen arabera, Hego Euskal Herriko landa-ingurunean metropoli-eremuetan baino % 55 auto gehiago daude biztanleko, eta kasu batzuetan herriko bizilagunen kopurua gainditzen dute.

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Iker Rincón | EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona. Lanegun bera. Bilbo edo Donostiako bizilaguna lantokira (edo behar duen lekura) metroz, trenez edo autobusez irits daiteke. Nafarroako Pirinioetako herri batean, Gorbeialdean edo Enkarterriko batek, berriz, autoa edo motozikleta behar izaten du bere eguneroko joan-etorriak egiteko. Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren (DGT) azken datuetan (2024) oinarrituta, Saretzenen 10. edizioaren txostenak hala baieztatzen du: zenbat eta txikiagoa eta hiri handietatik urrunago egon, orduan eta ibilgailu pribatu gehiago dago, kasu batzuetan herriko bizilagunen kopurua gainditzeraino.

Hego Euskal Herrian, 1.000 biztanletik beherako udalerrietan 653 auto eta 104,3 motozikleta daude batez beste mila pertsonako; 100.000 biztanletik gorako hiri handietan, berriz, 420 eta 74, hurrenez hurren. Beste era batera esanda: landa-ingurunean % 55,5 eta % 41 auto eta motozikleta gehiago daude hirietan baino.

Zergatia estrukturala da: garraio publikorik ez dagoenean edo eraginkorra ez denean, norbere ibilgailu pribatua eroso izateari uzten dio, eta eguneroko joan-etorrietarako behar bihurtzen da.

Donostialdeko metropoli-eremuak (423 auto 1.000 biztanleko) eta Bilbo Handia (431) dira Hego Euskal Herrian biztanleko turismo gutxien duten eskualdeak. Horren eta landa-eremuetako eta dentsitate demografiko txikiko inguruneetako datuak alderatuta, aldea oso nabaria da. Landa-inguruneetan ibilgailuekiko mendekotasunak gora egiten du: Añanak du burua, mila biztanleko 722,6 autorekin, Arabako Mendialdea eta Gorbeialdearen aurretik.

Gipuzkoan, oro har, egoera nahiko egonkorra da, eskualde guztiek 1.000 biztanleko 510 autotik behera baitituzte; Nafarroan, aldiz, Iruñerria (488,4) izan ezik, gainerako eskualdeetan gutxienez turismo bat dago bi pertsonako.

Mila biztanleko turismo-ratiorik handiena duten Hego Euskal Herriko zortzi udalerriek (gehienak Nafarroan) biztanleria osoaren % 0,2 baino ez dute osatzen. Horietatik guztietatik, Nafarroako Aribe eta Etxarri Etxauribar nabarmentzen dira, non bizilagun baino ibilgailu gehiago dauden.

Beste muturrean, ratio txikiena duten 25 herri eta hiriek biztanleria osoaren erdia hartzen dute. Udalerri horiek Bilboko eta Donostiako metropoli-eremuetan daude, baina Garde udalerri txiki nafarra ere zerrendan dago, 52 auto baino ez baitaude matrikulatuta 132 bizilagun dituen herri horretan.

Bi gurpileko mugikortasuna

Autoek adinako ordezkaritzarik ez duten arren, motozikletek zeregin garrantzitsua dute landa-inguruneetan. Termino absolutuetan motozikleta-bolumen handiena lau hiriburuetako metropoli-eremuetan biltzen den arren, Gernika-Bermeo da mota horretako ibilgailu gehien dituen eskualdea 1.000 biztanleko (149,5), Gipuzkoako Bidasoaren eta Añanaren aurretik.

Gipuzkoako Bidasoa, gainera, bi gurpildun garraiobideen erreferente nagusietako bat da. Eskualde hori dentsitatearen podiumean dago, 1.000 biztanleko 138,9 motorekin, eta, aldi berean, bolumen absolutu handienetakoa du, 10.500 motozikletarekin.

Herriz herri, Albizturrek, 320 biztanleko Tolosaldeko (Gipuzkoa) udalerri txikiak, du moto ratiorik handiena biztanleko, 396 mila pertsonako. Ondoren, Arano eta Etxarri Etxauribar nafarrak, 352 eta 321, hurrenez hurren.

Saretzen txostena: Bizkaia da motoen gorakadaren liderra eta Nafarroak ditu Hegoaldeko autorik zaharrenak
Saretzen txostena: Genero-arrakala mugikortasunean Euskadin: gizonen joan-etorrien % 46 autoz egiten dira, eta emakumeen % 50 oinez.
Saretzen txostena: autoa Hegoaldean: ibilgailuen parkea % 20 zahartzen da eta ibilgailu elektrikoa ez da % 2ra iristen
Saretzen Bizkaia Araba Gipuzkoa Nafarroa Gizartea

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