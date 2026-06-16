Irango zenbait ontzik “arazorik gabe” Ormuzko itsasartea zeharkatu dute, AEBen eta Iranen arteko akordioa iragarri ostean
Hiru petrolio-ontzi eta lehen beharrizanezko produktuak garraiatzen zituzten beste bi merkantzia-ontzi izan dira itsasartea zeharkatu dutenak.
Iranen bandera daramaten hiru petrolio-ontzik eta lehen beharrizanezko produktuak garraiatzen zituzten beste bi merkantzia-ontzik “gorabeherarik gabe” zeharkatu dute Ormuzko itsasartea, AEBek ezarritako itsas blokeoa gaindituta. Hala jakinarazi dute Irango Press TV telebista publikoak bildutako itsas iturriek.
Ontzi horiek hilabeteak zeramatzaten geldirik, AEBetako armadak inguruan ezarritako blokeoa zela eta. Astelehen gauean lortu dute itsasartea zeharkatzea, Washingtonen eta Teheranen artean adostutako behin-behineko akordioa iragarri eta egun batera.
Akordio horren berri igandean eman zuen AEBetako presidente Donald Trumpek. Haren arabera, Iranekin lortutako itunak su-etena ezartzea eta Ormuzko itsasarteko itsas trafikoa berriz irekitzea jasotzen du. Irango agintariek ere baieztatu dute akordioa, eta nabarmendu dute Washington «beren baldintzak onartzera behartu» dutela.
Trumpen iragarpenaren ostean
Astelehenean, Trumpek adierazi zuen itsasartea pixkanaka desblokeatzen hasi dela, petrolioz kargatutako zenbait ontzi irten direlako. AEBen eta Iranen arteko akordioa datorren ostiralean berretsiko dute, ekainaren 19an, Genevan (Suitza), Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifek iragarri duenez. Bi aldeek baieztatu dute hitzordua.
Ormuzko itsasartea munduko itsas pasabide estrategiko garrantzitsuenetako bat da; Persiar golkoa eta Omango golkoa lotzen ditu, eta petrolio merkataritzaren zati handi bat handik igarotzen da.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBk eta Iranek gerrari amaiera emateko akordioa lortu dute
Washington eta Teheran artean bitartekari lanetan aritu den Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak baieztatu du akordioa indarrean dagoela eta iragarri du ekainaren 19an sinatuko dutela, Suitzan. Momentuz, ez dute testua ofizialki ezagutzera eman eta alde bakoitzak interesatzen zaizkion alderdiak nabarmendu ditu.
Trumpek, G7ra iritsi berritan: "Ostiraletik aurrera Ormuz erabat irekita egotea espero dut"
G7aren goi-bileran parte hartzen ari diren liderrak Evian-les-Bains Frantziako herrian daude jada. Lurreratu bezain laster, AEBko presidente Donald Trumpek eta Emmanuel Macron Frantziako liderrak aldebiko bilera egin dute. Iranekin lortutako akordioa izan da gai nagusietako bat.
Erresuma Batuak sare sozialetan sartzea debekatu die 16 urtetik beherakoei
Australiak eta Erresuma Batuak 16 urtetan ezarri dute sare sozialetan sartzeko gutxieneko adina. Frantziak 15 urtetan ezarri zuen, eta Espainiak ere 16 urtetan jartzeko asmoa dauka.
Hezbollahk ontzat jo du Libanoko su-etena eta Iran zoriondu du lortutako akordioagatik
Hala ere, xiiten miliziak akordioa lurraldea "erabat askatu aurreko" pausotzat jo du, eta Libanoko indar politikoei "jarrera nazional bateratua" eskatu die, Israelen aurrean herrialdearen subiranotasuna babesteko. Israelek, ordea, argi du momentuz ez dituela indar armatuak Libano hegoaldetik erretiratuko.
Zer gertatuko da Ormuzko itsasartearekin? AEB-Iran akordioaren gakoak
Estatu Batuen, Iranen eta bien arteko bitartekari Pakistanen ikuspuntuak, gerrari amaiera emateko atariko akordioaren edukiari buruz.
UFCren 60 milioiko borroka-gala, Etxe Zurian: honela ospatu du Trumpek bere 80. urtebetetzea
Ekitaldirako, estadio bat eraiki zuten Etxe Zuriko hegoaldeko lorategian, 4.000 bat laguneko edukierarekin. Arte martzialetako borroka-ikuskizunak 60 milioi dolarreko kostua izan du, eta Trumpen aurkariek kritikatu egin dute, Etxe Zuria helburu komertzialak dituen ekitaldi pribatu baterako erabiltzea leporatuta.
Lau urteko kartzela-zigorra ezarri diote Mette-Marit printzesaren semeari, bortxaketa eta tratu txarrak egotzita
39 delitu leporatzen zizkioten Marius Borg Høibyri, Mette-Maritek Haakon printze oinordekoarekin ezkondu aurretik izan zuen semeari.
Albiste izango dira: AEBren eta Iranen arteko bake akordioa, Zubietako espetxearen inaugurazioa eta medikuen greba
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Manifestazio jendetsua egin dute Genevan G7ko gailurraren kontra, eta istiluak sortu dira amaieran
Frantziako agintariek ez dute manifestaziorik baimendu, eta, beraz, No G7 taldeak mobilizazioa Genevan egitea eskatu du. Oro har, martxa baketsua izan da. Dena dela, manifestari talde batek harriak eta bengalak jaurti ditu, eta poliziak negar eragiteko gasa bota du.