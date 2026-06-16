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Irango zenbait ontzik “arazorik gabe” Ormuzko itsasartea zeharkatu dute, AEBen eta Iranen arteko akordioa iragarri ostean

Hiru petrolio-ontzi eta lehen beharrizanezko produktuak garraiatzen zituzten beste bi merkantzia-ontzi izan dira itsasartea zeharkatu dutenak.

(Foto de ARCHIVO) May 8, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta intercepts the Iranian-flagged oil tanker M/V Stream, enforcing the self-declared maritime blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, April 26, 2026, on the Arabian Sea. Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy 08/5/2026

Itsasontzi bat, Ormuzko itsasartean. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Iranen bandera daramaten hiru petrolio-ontzik eta lehen beharrizanezko produktuak garraiatzen zituzten beste bi merkantzia-ontzik “gorabeherarik gabe” zeharkatu dute Ormuzko itsasartea, AEBek ezarritako itsas blokeoa gaindituta. Hala jakinarazi dute Irango Press TV telebista publikoak bildutako itsas iturriek.

Ontzi horiek hilabeteak zeramatzaten geldirik, AEBetako armadak inguruan ezarritako blokeoa zela eta. Astelehen gauean lortu dute itsasartea zeharkatzea, Washingtonen eta Teheranen artean adostutako behin-behineko akordioa iragarri eta egun batera.

Akordio horren berri igandean eman zuen AEBetako presidente Donald Trumpek. Haren arabera, Iranekin lortutako itunak su-etena ezartzea eta Ormuzko itsasarteko itsas trafikoa berriz irekitzea jasotzen du. Irango agintariek ere baieztatu dute akordioa, eta nabarmendu dute Washington «beren baldintzak onartzera behartu» dutela.

Trumpen iragarpenaren ostean

Astelehenean, Trumpek adierazi zuen itsasartea pixkanaka desblokeatzen hasi dela, petrolioz kargatutako zenbait ontzi irten direlako. AEBen eta Iranen arteko akordioa datorren ostiralean berretsiko dute, ekainaren 19an, Genevan (Suitza), Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifek iragarri duenez. Bi aldeek baieztatu dute hitzordua.

Ormuzko itsasartea munduko itsas pasabide estrategiko garrantzitsuenetako bat da; Persiar golkoa eta Omango golkoa lotzen ditu, eta petrolio merkataritzaren zati handi bat handik igarotzen da.

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