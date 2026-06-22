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Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak irabazi ditu Kolonbiako hauteskundeak, %1eko aldearekin

Hautagai ultraeskuindarrak 250.000 boto atera dizkio Ivan Cepeda ezkertiarrari bigarren itzuliko aurre-zenbaketan, eta oposizioak 33.000 mahai inpugnatu dituela iragarri du. Gustavo Petro presidenteak adierazi du oraindik ezin duela presidente berria izendatu.

AME3224. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 21/06/2026.- El candidato a la Presidencia de Colombia el ultraderechista Abelardo de la Espriella saluda a simpatizantes este domingo, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
De la Espriella. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Abelardo de la Espriella hautagai ultraeskuindarrak irabazi du Kolonbiako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulia, Erregistro Nazionalak egindako aurrezenbaketaren arabera, baina behin betiko emaitza datozen egunetan egingo den zenbaketa ofizialaren araberakoa izango da.

Mahaien % 99,99 zenbatuta, De la Espriellak 12,9 milioi boto (% 49,66) lortu ditu, eta Ivan Cepeda hautagai ezkertiarrak, aldiz, 12,7 milioi (% 48,70). Bien arteko aldea 250.000 boto ingurukoa da, 0,96 puntu eskaskoa.

Parte-hartzea % 64 ingurukoa izan da, herrialdeko historiako handiena presidentetzarako hauteskundeetan.

De la Espriellak, jarraitzaileekin, Barranquillan adierazi duenez, "gaur aro berri bat hasiko da" Kolonbiarentzat, eta herritar guztien alde gobernatuko duela agindu du.

Cepedak aurrekontaketa onartu du, baina 33.000 mahai inpugnatuko ditu

Atariko emaitza onartu arren, Cepedak azpimarratu du aurrekontaketa oraindik dela "ez ofiziala eta ez loteslea", eta ohartarazi zuen ez duela behin betiko emaitza aitortuko zenbaketa amaitu eta dagozkion egiaztapen guztiak egin arte.

Cepedak, gainera, iragarri du bere talde juridikoak eta hauteskunde-lekukoek 33.000 mahai inpugnatuko dituztela, herrialde osoan banatuta, boto-zenbaketaren prozesuan zehar banan-banan berrikusi beharreko irregulartasunak daudela iritzita.

 

Petrok irregulartasunak salatu ditu eta zenbaketaren zain egotea eskatu du

Gustavo Petro jarduneko presidenteak ere errefusatu egin du hauteskundeetako emaitzak behin betikotzat ematea. Sare sozialetan argitaratutako hainbat mezutan adierazi zuenez, "oraindik ezin da jakin presidentea nor den", boto zenbaketa ofizialak erabakiko baitu irabazlea.

Petrok "irregulartasun asko" daudela esan du, eta Erregistro Nazionaleko zerbitzarien IP helbideetan egindako ustezko aldaketei buruzko frogak dituela esan zuen.

Gainera, epaimahaien sinadurarik gabeko mahai batzuk berehala berrikusi behar direla defendatu du, eta lasaitasunari eusteko deia egin du, bozketaren ostean "erdibituta" geratu den herrialde batean.

 

Hauteskunde-agintariek prozesua gardena dela defendatu dute

Iruzur-salaketen aurrean, Hernán Penagos erregistratzaile nazionalak hauteskunde prozesua "erabat gardena" dela defendatu du, eta aurrekontaketa "azkar" egin dela nabarmendu du.

Ildo beretik, Gregorio Eljach herrialdeko prokuradore nagusiak adierazi du ez dela izan hauteskunde-eguneko gardentasuna eta lasaitasuna lausotu duen "gertaera bakar bat ere".

Eljachen arabera, bozketa normaltasunez egin da herrialde osoan, hauteskundeetako lekukoen eta kontrol-erakundeen bermeekin. Halaber, emaitzekin bat ez datozenei erreklamazioak aurkezteko legezko mekanismoak erabiltzeko eskatu die.

Zenbaketak aurrera jarraitzen duen bitartean, Kolonbia zatiketa politiko sakona islatzen duten emaitzen baieztapen ofizialaren zain dago, eta horrek bere historiako hauteskunde estuenetako bat izatea ekarri du.

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