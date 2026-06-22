Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak irabazi ditu Kolonbiako hauteskundeak, %1eko aldearekin
Hautagai ultraeskuindarrak 250.000 boto atera dizkio Ivan Cepeda ezkertiarrari bigarren itzuliko aurre-zenbaketan, eta oposizioak 33.000 mahai inpugnatu dituela iragarri du. Gustavo Petro presidenteak adierazi du oraindik ezin duela presidente berria izendatu.
Abelardo de la Espriella hautagai ultraeskuindarrak irabazi du Kolonbiako presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulia, Erregistro Nazionalak egindako aurrezenbaketaren arabera, baina behin betiko emaitza datozen egunetan egingo den zenbaketa ofizialaren araberakoa izango da.
Mahaien % 99,99 zenbatuta, De la Espriellak 12,9 milioi boto (% 49,66) lortu ditu, eta Ivan Cepeda hautagai ezkertiarrak, aldiz, 12,7 milioi (% 48,70). Bien arteko aldea 250.000 boto ingurukoa da, 0,96 puntu eskaskoa.
Parte-hartzea % 64 ingurukoa izan da, herrialdeko historiako handiena presidentetzarako hauteskundeetan.
De la Espriellak, jarraitzaileekin, Barranquillan adierazi duenez, "gaur aro berri bat hasiko da" Kolonbiarentzat, eta herritar guztien alde gobernatuko duela agindu du.
Cepedak aurrekontaketa onartu du, baina 33.000 mahai inpugnatuko ditu
Atariko emaitza onartu arren, Cepedak azpimarratu du aurrekontaketa oraindik dela "ez ofiziala eta ez loteslea", eta ohartarazi zuen ez duela behin betiko emaitza aitortuko zenbaketa amaitu eta dagozkion egiaztapen guztiak egin arte.
Cepedak, gainera, iragarri du bere talde juridikoak eta hauteskunde-lekukoek 33.000 mahai inpugnatuko dituztela, herrialde osoan banatuta, boto-zenbaketaren prozesuan zehar banan-banan berrikusi beharreko irregulartasunak daudela iritzita.
Petrok irregulartasunak salatu ditu eta zenbaketaren zain egotea eskatu du
Gustavo Petro jarduneko presidenteak ere errefusatu egin du hauteskundeetako emaitzak behin betikotzat ematea. Sare sozialetan argitaratutako hainbat mezutan adierazi zuenez, "oraindik ezin da jakin presidentea nor den", boto zenbaketa ofizialak erabakiko baitu irabazlea.
Petrok "irregulartasun asko" daudela esan du, eta Erregistro Nazionaleko zerbitzarien IP helbideetan egindako ustezko aldaketei buruzko frogak dituela esan zuen.
Gainera, epaimahaien sinadurarik gabeko mahai batzuk berehala berrikusi behar direla defendatu du, eta lasaitasunari eusteko deia egin du, bozketaren ostean "erdibituta" geratu den herrialde batean.
Hauteskunde-agintariek prozesua gardena dela defendatu dute
Iruzur-salaketen aurrean, Hernán Penagos erregistratzaile nazionalak hauteskunde prozesua "erabat gardena" dela defendatu du, eta aurrekontaketa "azkar" egin dela nabarmendu du.
Ildo beretik, Gregorio Eljach herrialdeko prokuradore nagusiak adierazi du ez dela izan hauteskunde-eguneko gardentasuna eta lasaitasuna lausotu duen "gertaera bakar bat ere".
Eljachen arabera, bozketa normaltasunez egin da herrialde osoan, hauteskundeetako lekukoen eta kontrol-erakundeen bermeekin. Halaber, emaitzekin bat ez datozenei erreklamazioak aurkezteko legezko mekanismoak erabiltzeko eskatu die.
Zenbaketak aurrera jarraitzen duen bitartean, Kolonbia zatiketa politiko sakona islatzen duten emaitzen baieztapen ofizialaren zain dago, eta horrek bere historiako hauteskunde estuenetako bat izatea ekarri du.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpen mehatxu berrien ostean, Iranek negoziazioak eten dituela AEBrekin iragarri du, baina Qatarrek dio aurrera jarraitzen dutela
JD Vance AEBko presidenteordea ari da bilera hauetan AEB ordezkatzen eta Trumpek ezer esan aurretik, elkarrizketetan "aurrerapauso handiak" eman dituztela adierazi du.
Iranek Libanon "arazoak" sortzen baditu, AEBk erasoei berrekingo diela ohartarazi du Trumpek
Irango Gobernuaren ordezkaritza bat eta AEBkoaren bat Suitzako bainuetxe batean elkartu dira, Teherango programa nuklearrari eta joan den astean adostutako bakerako memorandumari buruz hitz egiteko.
AEBren eta Iranen arteko bake-negoziazioak abian dira, Libanon, Ormuzko itsasartean eta garapen nuklearrean arreta jarrita
Negoziazioak ostiralean hastea espero zen, baina Iranek bertan behera utzi zituen egun horretan, Israelek Libanoko hegoaldean egindako erasoen ondorioz. Teheranek behin-behineko akordioa osorik betetzeko eskatu du, gerrari amaiera emateko.
Starmerrek Erresuma Batuko lehen ministro kargua utziko duela iragarri dezake bihar
Maiatzeko udal hauteskundeetan laboristek nabarmen egin zuten behera, eskuin muturraren mesedetan. Lehen ministroak bere gain hartu zuen porrot horren erantzukizuna, eta bere irudia kolokan dago ordutik.
Inoizko hauteskunde polarizatuenen bigarren itzulia Kolonbian
Hauteskunde aurreko aurreikuspenen arabera, Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak botoen % 50 inguru lor ditzake eta Ivan Cepeda ofizialistak, berriz, botoen % 44. Ikusteko dago iragarpenek asmatzen duten ala ez.
Iranek Ormuzko itsasartea itxi du, eta Trumpek ziurtatu du ez dutela bidesaririk ezarriko
Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko ituna urratzea egotzi dio AEBri, baita Israelek Libanoko hegoaldean behin eta berriz su-etena urratu izanaren erantzukizuna ere. Abbas Araghtxi Irango Atzerri Gaietarako ministroa Suitzara joan da gaur, AEBri bake memoranduma bete dezala eskatzeko.
Israelek eta Hezbollah miliziak su-etena adostu dute, Israelgo hainbat hedabideren arabera
Hala ere, oraingoz, egoerak ez du baretzeko itxurarik Libanon. Azken orduotan, gutxienez 18 pertsona hil eta 30 baino gehiago zauritu ditu Israelgo Armadak Libano hegoaldean egindako bonbardaketen ondorioz.
Frantziako justiziak Achraf Hakimi futbolaria epaituko du emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta
Paris Saint-Germain taldeko jokalaria Marokoko selekzioarekin Munduko Kopan parte hartzen ari den bitartean, Versallesko Apelazio Auzitegiko instrukzio salak atzera bota du horren defentsak aurkeztutako helegitea, eta, ondorioz, akusatuen aulkian eseri beharko du 2023an emakume bati sexu erasoa egitea egotzita.
AEBk eta Iranek bertan behera utzi dituzte Suitzan itunaren inguruan egin behar zituzten elkarrizketak
Burgenstockeko bilera bertan behera utzi dute JD Vance ez delako bertara joan eta ez zegoelako argi Irango Gobernuaren ordezkaritza bertan izango zen, baina Washingtonek negoziazio teknikoetan aurrera egiteko asmoari eutsi dio.