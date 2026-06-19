Frantziako justiziak Achraf Hakimi futbolaria epaituko du emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta
Paris Saint-Germain taldeko jokalaria Marokoko selekzioarekin Munduko Kopan parte hartzen ari den bitartean, Versallesko Apelazio Auzitegiko instrukzio salak atzera bota du horren defentsak aurkeztutako helegitea, eta, ondorioz, akusatuen aulkian eseri beharko du 2023an emakume bati sexu erasoa egitea egotzita.
Achraf Hakimi futbol jokalaria sexu erasoa leporatuta epaituko dute Frantzian. Versallesko Apelazio Auzitegiak atzera bota du futbolariaren defentsak aurkeztutako helegitea, eta, ondorioz, akusatuen aulkian eseri beharko du 2023an emakume bati sexu erasoa egitea egotzita.
Madrilen jaio eta hazi zen eta gaur egun Paris Saint-Germain taldean jokatzen duen jokalaria Munduko Txapelketa lehiatzen ari da Marokorekin. Larunbat goizaldean Eskoziaren aurkako partida jokatuko du, Frantzian 00:00ak direnean.
"Jomuga erraza naizela iruditzen zait", idatzi du X sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
Paris Saint-Germain taldeko jokalariak 2023ko otsailean sexu erasoa egin ziola salatu zuen emakume batek. Biktimaren kontakizunaren arabera, futbolariarekin hitzordua adostu zuen eta haren etxera joan zen, hainbat hilabetez sare sozialen bitartez mezuak elkarri idatzi ostean.
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