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La justicia francesa juzgará al futbolista Achraf Hakimi por agresión sexual

El jugador del París Saint-Germain, que participa en el Mundial con la selección de Marruecos, será juzgado después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

Achraf Hakimi Marruecos Mundial 2026
Achraf Hakimi en un partido del Mundial 2026 con la selección de Marruecos. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Frantziak Achraf Hakimi futbolaria epaituko du emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta
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Agencias | EITB

Última actualización

El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por agresión sexual en Francia después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El jugador del París Saint-Germain ha conocido esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 00:00 horas en Francia.

"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", ha reaccionado el futbolista, nacido y criado en Madrid, en la red social X. 

Violencia machista Machismo Francia Marruecos Internacional Abusos sexuales

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