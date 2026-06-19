La justicia francesa juzgará al futbolista Achraf Hakimi por agresión sexual
El jugador del París Saint-Germain, que participa en el Mundial con la selección de Marruecos, será juzgado después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.
El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por agresión sexual en Francia después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.
El jugador del París Saint-Germain ha conocido esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 00:00 horas en Francia.
"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", ha reaccionado el futbolista, nacido y criado en Madrid, en la red social X.
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