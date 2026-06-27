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Así ha quedado Venezuela tras los terremotos

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Imagen satélite de los destrozos generados por los terremotos en Venezuela. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Horrela geratu da Venezuela lurrikaren ondoren
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Agencias | EITB

Última actualización

Venezuela vivió el pasado miércoles unos de los catástrofes naturales más importantes de su historia. El caos se ha adueñado de muchas ciudades del país, generando un sinfín de destrozos, especialmente en La Guaira. Así ha quedado Venezuela vista desde el aire.

Las labores de búsqueda no cesan entre los escombros del terremoto de Venezuela en La Guaira
Venezuela Terremotos Desastres naturales Internacional

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Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.

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