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El caos se adueña de Venezuela tras el terremoto

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26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ Javier Campos/ DPA 26/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Caos en La Guaira (Venezuela). Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lurrikarek utzitako kaosa areagotu egin da La Guairan
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Agencias | EITB

Última actualización

Las carreteras de La Guaira se han bloqueado y, por ello, el Gobierno de Venezuela ha decidido restringir las vías. Con todo perdido y tirados en las calles, los venezonalos sobreviven en campamento, sin poder comunicarse con sus familiares. En estos momentos, es de vital importancia mantener libres las carreteras de entrada a La Guaira para así facilitar la ayuda humanitaria.

Las labores de búsqueda no cesan entre los escombros del terremoto de Venezuela en La Guaira
Venezuela Terremotos Desastres naturales Internacional

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Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.

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