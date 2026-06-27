El caos se adueña de Venezuela tras el terremoto
Las carreteras de La Guaira se han bloqueado y, por ello, el Gobierno de Venezuela ha decidido restringir las vías. Con todo perdido y tirados en las calles, los venezonalos sobreviven en campamento, sin poder comunicarse con sus familiares. En estos momentos, es de vital importancia mantener libres las carreteras de entrada a La Guaira para así facilitar la ayuda humanitaria.
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Así ha quedado Venezuela tras los terremotos
Venezuela vivió el pasado miércoles unos de los catástrofes naturales más importantes de su historia. El caos se ha adueñado de muchas ciudades del país, generando un sinfín de destrozos, especialmente en La Guaira. Así ha quedado Venezuela vista desde el aire.
Las labores de búsqueda no cesan entre los escombros del terremoto de Venezuela
La ciudad venezolana de La Guaira sigue colapsada mientras los muertos ascienden a 920, y en más de 50 000 los desaparecidos. Por su parte, el Gobierno de España ha confirmado 5 fallecidos y 133 desaparecidos.
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Los ataques estadounidenses contra almacenes de drones y misiles ponen en riesgo el acuerdo para reabrir el estrecho, y aumentan la incertidumbre sobre las negociaciones de paz.
Carrera contrarreloj en Venezuela para rescatar supervivientes tras el devastador terremoto
Los primeros equipos de apoyo y recursos logísticos internacionales han comenzado a llegar y a desplegarse. Mientras, el número de muertos y heridos continúa subiendo sin parar: los últimos datos hablan de cerca de un millar de muertos y más de 3360 heridos.
Continúa la búsqueda de dos vascos desaparecidos tras los terremotos de Venezuela
En concreto, se trata de una donostiarra y un bilbaíno. A medida que pasan las horas, sus familiares y allegados saben que la posibilidad de encontrarlos con vida es cada vez menor, pero de momento no pierden la esperanza. Por otro lado, ayer se confirmó la muerte de la vasca Alazne Solabarrieta.
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Benjamín Netanyahu ha anunciado que, tras las negociaciones y el acuerdo alcanzado en Washington, las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas. Hezbollah no ha aceptado el acuerdo.
Una mujer da a luz en medio de los escombros tras el terremoto de Venezuela
La mujer estaba siendo rescatada cuando se ha puso de parto en medio del caos y la devastación. Gracias al trabajo de los rescatistas, la madre y el recién nacido fueron rescatados con vida. Una historia de esperanza que contrasta con la tragedia, mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes.
Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y causan al menos 235 muertos y más de 4300 heridos
Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y han pedido ayuda internacional. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10 000 y 100 000 muertos.
Así han sido los terremotos de Venezuela: dos seísmos, en menos de un minuto
Unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, que ha sido con diferencia, la región más devastada, y en especial las zonas de Caraballeda y Playa Grande, incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales. Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy.