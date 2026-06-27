Azken ordukoa Venezuelan

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Bilaketa lanek ez dute etenik Venezuelan, lurrikarak utzitako hondakinen artean

Datu ofizialen arabera, 920 hildako eta 50.000 desagertu baino gehiago utzi dituzte lurrikarek. Espainiako Estatuko herritarrei dagokienez, 5 espainiar hil eta 133 desagertu omen dira.

Iragarkia
Las labores de búsqueda de supervivientes y desaparecidos continúan sin descanso en las zonas más afectadas de Venezuela por los terremotos del pasado miércoles. La zona de La Guaira permanece en situación de colapso, con accesos restringidos, cientos de edificios dañados y una creciente demanda de recursos para acelerar las tareas de rescate.
18:00 - 20:00

Boluntarioak erreskate lanetan ari dira La Guairan (Venezuela). Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilaketa lanek atsedenik gabe jarraitzen dute Venezuelako lurrikarak utzitako hondakinen artean. La Guaira kolapso egoeran dago, sarbideak mugatuta, ehunka eraikin kaltetuta eta baliabide gutxi dituztela.

Datu ofizialen arabera, 920 hildako eta 3.360 zauritu utzi ditu hondamendiak. Hala ere, kopuruak gora egiten jarrituko du, orduek aurrera egin ahala. Bestalde, NBEk esan du 50.000 desagertu daudela, Venezuelan egindako lehen ebaluazioaren arabera.

Espainiako Estatuko herritarrak

Espainiako Gobernuak biktimen datuak eguneratu ditu larunbat honetan: hain zuzen ere, 5 hildako eta 133 desagertu daude, eta dagoeneko 14 pertsona aurkitu dituztela jakinarazi du.

Horien artean, 3 euskal herritar daude: hildako bat eta bi desagertu. Dolua Ondarroara arte iritsi da, Alazne Solabarrietaren heriotzarekin. Emakumea lurrikaran hil da; senarra, berriz, ospitalean dago, zaurituta. Jon Sustacha bilbotarra eta Maria del Coro donostiarra dira desagertutako bi euskal herritarrak.

Nazioartearen erantzuna

Bien bitartean, nazioarteko herrialdeen babesa erabatekoa izaten ari da, eta hainbat erreskate eta laguntza humanitarioko talde joan dira Venezuelara. Izan ere, milaka boluntariok elikagaiak, tresnak eta hornidurak bidaltzen jarraitzen dute, La Guairan lehentasuna desagertutakoak aurkitzea eta kaltetuak artatzea baita.

Venezuelako lurrikararen azken ordukoa: AEBk laguntza humanitarioa eta erreskate taldeak bidali ditu
Venezuela Lurrikarak Hondamendi naturalak Munduko albisteak

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