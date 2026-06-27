Bilaketa lanek ez dute etenik Venezuelan, lurrikarak utzitako hondakinen artean
Datu ofizialen arabera, 920 hildako eta 50.000 desagertu baino gehiago utzi dituzte lurrikarek. Espainiako Estatuko herritarrei dagokienez, 5 espainiar hil eta 133 desagertu omen dira.
Bilaketa lanek atsedenik gabe jarraitzen dute Venezuelako lurrikarak utzitako hondakinen artean. La Guaira kolapso egoeran dago, sarbideak mugatuta, ehunka eraikin kaltetuta eta baliabide gutxi dituztela.
Datu ofizialen arabera, 920 hildako eta 3.360 zauritu utzi ditu hondamendiak. Hala ere, kopuruak gora egiten jarrituko du, orduek aurrera egin ahala. Bestalde, NBEk esan du 50.000 desagertu daudela, Venezuelan egindako lehen ebaluazioaren arabera.
Espainiako Estatuko herritarrak
Espainiako Gobernuak biktimen datuak eguneratu ditu larunbat honetan: hain zuzen ere, 5 hildako eta 133 desagertu daude, eta dagoeneko 14 pertsona aurkitu dituztela jakinarazi du.
Horien artean, 3 euskal herritar daude: hildako bat eta bi desagertu. Dolua Ondarroara arte iritsi da, Alazne Solabarrietaren heriotzarekin. Emakumea lurrikaran hil da; senarra, berriz, ospitalean dago, zaurituta. Jon Sustacha bilbotarra eta Maria del Coro donostiarra dira desagertutako bi euskal herritarrak.
Nazioartearen erantzuna
Bien bitartean, nazioarteko herrialdeen babesa erabatekoa izaten ari da, eta hainbat erreskate eta laguntza humanitarioko talde joan dira Venezuelara. Izan ere, milaka boluntariok elikagaiak, tresnak eta hornidurak bidaltzen jarraitzen dute, La Guairan lehentasuna desagertutakoak aurkitzea eta kaltetuak artatzea baita.
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Nazioarteko lehen laguntza-taldeak eta baliabide logistikoak iristen eta zabaltzen hasi dira. Bitartean, hildakoen eta zaurituen kopuruak gora egiten jarraitzen du etengabe: azken datuen arabera, 1.000 inguru dira hildakoak eta 3.360 baino gehiago dira zauritutakoak.
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Bi euskal herritar desagertuta daude Venezuelako lurrikaren ostean
Zehazki, emakume donostiar bat eta gizon bilbotar bat dira. Orduak igaro ahala, bizirik aurkitzeko aukerak murriztu egiten dira, baina senideek eta lagunek onik topatzeko itxaropenari eusten diote. Bestalde, atzo baieztatu zen Alazne Solabarrieta euskal jatorriko emakumea hil dela.
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Emakumea erreskatatzen ari zirenean hasi zen erditzen, kaosaren eta hondamendiaren erdian. Erreskate-taldeen lanari esker, ama eta jaioberria bizirik atera zituzten. Gertakari horrek itxaropena piztu du, tragediaren kontrapuntua baita; erreskate-taldeak erlojuaren aurka ari dira lanean, lurrikarak izan ostean hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bizirik erreskatatzeko.
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Dardara indartsu horiek 280 eraikin ingururi eragin diete, batez ere La Guaira estatuan, eskualde kaltetuena izan baita. Horrez gain, kalte handiak izan dira Caraballedako eta Hondartza Handiko eremuetan. Lurrikara bortitzen ondoren, 30 erreplika izan dira, bereziki La Guaira, Caracas eta Yaracuy estatuak astindu dituztenak.
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