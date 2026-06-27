Venezuela
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelan desagertutako euskal jatorriko bi herritarren senideek itxaropenari eusten diote

Iragarkia
AME5030. LA GUAIRA (VENEZUELA), 26/06/2026.- Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. EFE/ Ronald Peña R
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Roxana Mendesek, Jon Sustacha Venezuelan desagertutako euskal ingeniariaren emazteak, ordu kritiko hauetan bizi duten desesperazioa helarazi du. Egoera biziki zaila izan arren, senideek ez dute desagertutako pertsonak bizirik topatzeko esperantza galtzen. Jon Sustacha bilbotarra eta Maria del Coro donostiarra dira desagertutako bi euskal herritarrak.

Venezuela Latinoamerika Hondamendi naturalak Lurrikarak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X