Familiares de los dos desaparecidos de origen vasco en Venezuela mantienen la esperanza

Las carreteras de La Guaira se han bloqueado y, por ello, el Gobierno de Venezuela ha decidido restringir las vías. Con todo perdido y tirados en las calles, los venezonalos sobreviven en campamento, sin poder comunicarse con sus familiares. En estos momentos, es de vital importancia mantener libres las carreteras de entrada a La Guaira para así facilitar la ayuda humanitaria.