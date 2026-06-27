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Familiares de los dos desaparecidos de origen vasco en Venezuela mantienen la esperanza

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AME5030. LA GUAIRA (VENEZUELA), 26/06/2026.- Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. EFE/ Ronald Peña R
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Venezuelan desagertutako euskal jatorriko bi herritarren senideek itxaropenari eusten diote
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EITB

Última actualización

Roxana Mendes, esposa del ingeniero vasco desaparecido en Venezuela, Jon Sustacha, ha trasladado la desesperación que viven en estas horas críticas. A pesar de la difícil situación, los familiares no pierden la esperanza de encontrar con vida a las personas desaparecidas. Los dos desaparecidos de origen vasco son el bilbaíno Jon Sustacha y la donostiarra María del Coro.

Venezuela Latinoamérica Desastres naturales Terremotos Internacional

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