Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela
Un terremoto de magnitud 4,8 ha sacudido la costa de Venezuela, y se ha podido sentir en Caracas este sábado por la tarde, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo que ha dejado al menos 1430 muertos y graves daños materiales.
El epicentro del temblor de se ha situado en el mar, a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se ha podido sentir, aunque no se han reportado daños.
El terremoto se ha registrado a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.
Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.
En su última actualización, las autoridades han cifrado en 1430 las personas fallecidas, en 3238 los heridos y 3142 familias damnificadas.
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Familiares de los dos desaparecidos de origen vasco en Venezuela mantienen la esperanza
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En concreto, se trata de una donostiarra y un bilbaíno. A medida que pasan las horas, sus familiares y allegados saben que la posibilidad de encontrarlos con vida es cada vez menor, pero de momento no pierden la esperanza. Por otro lado, ayer se confirmó la muerte de la vasca Alazne Solabarrieta.
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