Terremotos en Venezuela
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela

El epicentro del temblor de se ha situado en el mar, a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se ha podido sentir, aunque no se han reportado daños.
AME5124. EL JUNQUITO (VENEZUELA), 27/06/2026.- Personas trabajan este sábado, en una zona afectada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un terremoto de magnitud 4,8 ha sacudido la costa de Venezuela, y se ha podido sentir en Caracas este sábado por la tarde, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo que ha dejado al menos 1430 muertos y graves daños materiales.

El epicentro del temblor de se ha situado en el mar, a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se ha podido sentir, aunque no se han reportado daños.

El terremoto se ha registrado a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.

Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

En su última actualización, las autoridades han cifrado en 1430 las personas fallecidas, en 3238 los heridos y 3142 familias damnificadas.

Terremotos Venezuela Latinoamérica Desastres naturales Internacional

Te puede interesar

Venezuela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Familiares de los dos desaparecidos de origen vasco en Venezuela mantienen la esperanza

Roxana Mendes, esposa del ingeniero vasco desaparecido en Venezuela, Jon Sustacha, ha trasladado la desesperación que viven en estas horas críticas. A pesar de la difícil situación, los familiares no pierden la esperanza de encontrar con vida a las personas desaparecidas. Los dos desaparecidos de origen vasco son el bilbaíno Jon Sustacha y la donostiarra María del Coro.

Cargar más
Publicidad
X