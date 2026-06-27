4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du
Lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da, Aragua estatuan, Caracasetik gertu. Inguruan sentitu ahal izan dute, baina dardarak ez du kalte materialik eragin.
4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du, eta dardara Caracasen nabaritu da larunbat arratsaldean, AEBko Geologia Zerbitzuak (USGS, ingelesez) jakitera eman duenez. Bitartean, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko, oraindik bizirik egon daitezkeelakoan. Dagoeneko 1.430 pertsona hil dira.
Larunbatean izandako lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da, Aragua estatuan, Caracasetik gertu. Inguruan sentitu ahal izan dute, baina dardarak ez du kalte materialik eragin.
Lurrikara 10 kilometroko sakoneran erregistratu da, munduko jarduera sismikoa neurtzen duen USGSren informazioaren arabera.
Venezuelak ordu erabakigarriak bizi ditu hainbat eraikin erori ostean harrapatuta geratu ziren biktimak erreskatatzeko, batez ere La Guaira estatuan, joan den asteazkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikara izan baitziren.
Zabaldutako azken datu ofizialen arabera, 1.430 pertsona hil dira, 3.238 zauritu eta 3.142 familia kaltetu.
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Venezuelan desagertutako euskal jatorriko bi herritarren senideek itxaropenari eusten diote
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Dagoeneko 1.430 pertsona hil dira Venezuelako lurrikaretan
Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko, oraindik bizirik egon daitezkeelakoan.
Honela geratu da Venezuela lurrikaren ondorioz
Venezuelak bere historiako hondamendi natural handienetakoa jasan zuen asteazkenean. Kaosa areagotu da hainbat hiritan, eta kalte oso handiak eragin ditu; batez ere, La Guairan. Horrela geratu da Venezuela airetik ikusita.
Lurrikarek eragindako kaosa areagotu egin da La Guairan
La Guairako errepideak blokeatuta daude, eta, hori dela eta, sarbideak mugatzea erabaki du Venezuelako Gobernuak. Dena galdu ostean, kalean, kanpamentu inprobisatuetan ari dira bizirauten, senideekin komunikatu ezinik. Une honetan, premiazkoa da La Guairara iristeko bideak libre uztea, laguntza bertara irits dadin.
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Bi euskal herritar desagertuta daude Venezuelako lurrikaren ostean
Zehazki, emakume donostiar bat eta gizon bilbotar bat dira. Orduak igaro ahala, bizirik aurkitzeko aukerak murriztu egiten dira, baina senideek eta lagunek onik topatzeko itxaropenari eusten diote. Bestalde, atzo baieztatu zen Alazne Solabarrieta euskal jatorriko emakumea hil dela.
Emakume batek hondakinen artean izan du umea Venezuelan
Emakumea erreskatatzen ari zirenean hasi zen erditzen, kaosaren eta hondamendiaren erdian. Erreskate-taldeen lanari esker, ama eta jaioberria bizirik atera zituzten. Gertakari horrek itxaropena piztu du, tragediaren kontrapuntua baita; erreskate-taldeak erlojuaren aurka ari dira lanean, lurrikarak izan ostean hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bizirik erreskatatzeko.