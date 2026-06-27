Lurrikarak Venezuelan
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4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du

Lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da, Aragua estatuan, Caracasetik gertu. Inguruan sentitu ahal izan dute, baina dardarak ez du kalte materialik eragin.

AME5124. EL JUNQUITO (VENEZUELA), 27/06/2026.- Personas trabajan este sábado, en una zona afectada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du, eta dardara Caracasen nabaritu da larunbat arratsaldean, AEBko Geologia Zerbitzuak (USGS, ingelesez) jakitera eman duenez. Bitartean, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonak bilatzeko, oraindik bizirik egon daitezkeelakoan. Dagoeneko 1.430 pertsona hil dira.

Larunbatean izandako lurrikararen epizentroa itsasoan kokatu da, Aragua estatuan, Caracasetik gertu. Inguruan sentitu ahal izan dute, baina dardarak ez du kalte materialik eragin.

Lurrikara 10 kilometroko sakoneran erregistratu da, munduko jarduera sismikoa neurtzen duen USGSren informazioaren arabera.

Venezuelak ordu erabakigarriak bizi ditu hainbat eraikin erori ostean harrapatuta geratu ziren biktimak erreskatatzeko, batez ere La Guaira estatuan, joan den asteazkenean 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikara izan baitziren.

Zabaldutako azken datu ofizialen arabera, 1.430 pertsona hil dira, 3.238 zauritu eta 3.142 familia kaltetu.

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