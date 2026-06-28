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Mueren 11 personas al estrellarse una avioneta en el este de Francia

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Euskaraz irakurri: 11 pertsona hil dira Frantziako ekialdean izan den hegazkin istripu batean
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EITB

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Once personas han muerto este domingo tras estrellarse una avioneta de saltos en paracaídas en la localidad de Tomblaine, a las afueras de Nancy, en el noreste de Francia. La Prefectura del departamento de Meurthe y Mosela ha informado del incidente y del balance de víctimas, entre las que están el piloto, cinco instructores y cinco personas que tenían previsto realizar un salto en paracaídas en tándem.

Francia Accidentes de Aviones Internacional

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