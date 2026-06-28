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¡Milagro en Venezuela! Un bebé es rescatado de entre los escombros del terremoto

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¡Milagro en Venezuela! Un bebé es rescatado de entre los escombros del terremoto Equipos de rescate y bomberos han conseguido sacar con vida a un bebé y a su madre de los escombros de Venezuela Las imágenes muestran un amplio dispositivo, que seguirá trabajando sobre el terreno Mientras tanto, el país valora todavía los daños del triple sismo que ha dejado más de 1000 muertos y graves daños materiales Por su parte, la ONU ha cifrado en más de 50 000 el número de desaparecidos, entre los que se encuentran dos vascos
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Labores de rescate en Venezuela. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Itxaropena Venezuelan: haurtxo bat erreskatatu dute lurrikararen hondakinen artetik
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Agencias | EITB

Última actualización

Equipos de rescate y bomberos han conseguido sacar con vida a un bebé y a su madre de los escombros del terremoto de Venezuela. Mientras tanto, el país valora todavía los daños del triple sismo que ha dejado más de 1000 muertos y graves daños materiales. Por su parte, la ONU ha cifrado en más de 50 000 el número de desaparecidos, entre los que se encuentran dos vascos. Aún así, la esperanza perdura entre los venezolanos que, poco a poco, van encontrando a sus familiares.

Las labores de búsqueda no cesan entre los escombros del terremoto de Venezuela en La Guaira
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