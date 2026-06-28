¡Milagro en Venezuela! Un bebé es rescatado de entre los escombros del terremoto

Equipos de rescate y bomberos han conseguido sacar con vida a un bebé y a su madre de los escombros del terremoto de Venezuela. Mientras tanto, el país valora todavía los daños del triple sismo que ha dejado más de 1000 muertos y graves daños materiales. Por su parte, la ONU ha cifrado en más de 50 000 el número de desaparecidos, entre los que se encuentran dos vascos. Aún así, la esperanza perdura entre los venezolanos que, poco a poco, van encontrando a sus familiares.