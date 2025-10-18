Palestina
Hamasek beste bi gorpu entregatu ditu gaur gauean

Talde palestinarrak Gurutze Gorriari entregatu dizkio gorpuak 22:00etan, gaur bertan Gazako Zerrendako hondakinen artean berreskuratu ostean.

Gurutze Gorriaren irudia Jan Yunisen. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbat arratsaldean, Hamas talde palestinarrak iragarri du beste bi gorpu emango dizkiola Gurutze Gorriari gauean, gaur Gazako Zerrendako hondakinetatik lurpetik ateratakoak.

"Al Qasam Brigadek gaur Gazako Zerrendan berreskuratutako bi preso israeldarren gorpuak entregatuko dituzte, 22:00etan", jakinarazi du talde palestinarrak eta hala izan da BBCk baieztatu duenez.

Oraingoz, ez dituzte identifikatu bi gorpuak.

Gazako hondakinen artean, bonbardaketetan lurperatutako beste 18 israeldarren gorpuak falta dira oraindik.

Hala ere, talde palestinarrak ohartarazi zuen ez zituela gorpu guztiak eskura, eta, beraz, ezin izango zituztela entregatu aurkitu arte. Bien bitartean, Israelen mehatxuak gora egiten jarraitzen du.

Horrekin batera, Gazako Zerrendako Defentsa Zibileko erreskate taldeek "bi aurpegiko jarrera" salatu zuten hildakoekin. Azaldu dutenez, makineria astuna sartzen utzi dute lurperatuta dauden israeldarrak bilatzeko, eta ez, ordea, hondakinen azpian dauden milaka gazatarrak bilatzeko.

Orain arte, islamistek 11 gorpu entregatu dituzte.

