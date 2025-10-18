Gazako egoera

38 hildako, akordioaren urraketa larriak eta Rafahko pasabidea itxita, su-etenetik astebetera

Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea ez dutela oraingoz irekiko, Palestinak Egipton duen Enbaxak eta Munduko Osasun Erakundeak kontrakoa ohartarazi badu ere. Atzo bertan, eraso batek familia bereko 11 pertsona hil zituen Gazan.

Gazatarrak, azken bonbardaketaren ostean.

Agentziak | EITB

Hamasek gaur, larunbatarekin, salatu duenez, Israelek 47 aldiz urratu du urriaren 10etik indarrean dagoen su-etena, eta 38 pertsona hil ditu ordutik.

"Israelen okupazioak hainbat urraketa larri egin ditu Gazako Zerrendan gerraren amaiera iragarri zenetik. Hain zuzen ere, 47 urraketa dokumentatu dituzte orain arte, su-etenerako ituna eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arauak argi urratuta", zabaldu dute ohar baten bidez.

Urraketen artean, "zibilen aurkako delitu zuzenak, zibilen aurkako bonbardaketak, berariaz burututako erasoak eta zibilen atxiloketak" izan direla salatu du Gazako Gobernuak.

Gazako Osasun agintarien arabera, kasu gehienetan etxera bidean zihoazen gazatarrak hil dituzte, bi urtez erbestean izan ostean.

68.000 hildakotik gora

Israelek Gazan egindako erasoaldietan 68.116 pertsona hil dituzte, Zerrendako Osasun Ministerioak egindako azken zenbaketaren arabera, desagertutzat zituen 120 pertsona gehitu baititu.

Gainera, atzo, Israelek Gaza hirira zihoan familia baten minibusaren aurka egindako erasoan familia bereko 11 pertsona hil zituen: 9 gorpu aurkitu dituzte erasoaren lekuan, eta 2 haur desagertuta daude.

Israelek 135 gorpu entregatu ditu 15 egunetan

Azken orduetan, Israelgo agintariek 15 palestinarren gorpuak entregatu dizkiete Gazako Zerrendako agintariei.

Guztira, 135 gorpu jaso ditu Ministerioak, ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Hamasek bahitutako 9 pertsonaren gorpuak entregatu ditu

Israelgo Armadak ziurtatu duenez, Gurutze Gorriak bahitu israeldar baten gorpua jaso du larunbat goizaldean.

Gazan hildako israeldar bahituak entregatzea Benjamin Netanyahuren gobernuaren eta talde palestinarraren arteko bake akordioaren tentsio puntuetako bat da; izan ere, Hamasek esan du ez dituela berreskuratu Israelek bi urtez Zerrendaren aurka eraso egin ondoren hondakinen artean lurperatuta geratu diren biktima guztiak.

Hamasek orain arte bahituen 9 gorpu entregatu ditu, gaur gauean entregatuko duena zenbatu gabe.

Gainerako 19ak ez omen dituzte oraindik aurkitu.

Rafahko pasabidea, itxita

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea, Gaza eta Egipto artekoa, itxita egongo dela oraingoz. Kontrara, Palestinak Egipton duen Enbaxadako eta Munduko Ossun Erakundeko iturriek ohartarazi dute astelehenean irekiko dutela.

"Hamask bahituak entregatzeko eta akordioa betetzeko orduan erakusten duen jokabidearen araberakoa izango da irekiera", jakinarazi du ohar baten bidez.

