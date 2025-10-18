38 hildako, akordioaren urraketa larriak eta Rafahko pasabidea itxita, su-etenetik astebetera
Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea ez dutela oraingoz irekiko, Palestinak Egipton duen Enbaxak eta Munduko Osasun Erakundeak kontrakoa ohartarazi badu ere. Atzo bertan, eraso batek familia bereko 11 pertsona hil zituen Gazan.
Hamasek gaur, larunbatarekin, salatu duenez, Israelek 47 aldiz urratu du urriaren 10etik indarrean dagoen su-etena, eta 38 pertsona hil ditu ordutik.
"Israelen okupazioak hainbat urraketa larri egin ditu Gazako Zerrendan gerraren amaiera iragarri zenetik. Hain zuzen ere, 47 urraketa dokumentatu dituzte orain arte, su-etenerako ituna eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arauak argi urratuta", zabaldu dute ohar baten bidez.
Urraketen artean, "zibilen aurkako delitu zuzenak, zibilen aurkako bonbardaketak, berariaz burututako erasoak eta zibilen atxiloketak" izan direla salatu du Gazako Gobernuak.
Gazako Osasun agintarien arabera, kasu gehienetan etxera bidean zihoazen gazatarrak hil dituzte, bi urtez erbestean izan ostean.
68.000 hildakotik gora
Israelek Gazan egindako erasoaldietan 68.116 pertsona hil dituzte, Zerrendako Osasun Ministerioak egindako azken zenbaketaren arabera, desagertutzat zituen 120 pertsona gehitu baititu.
Gainera, atzo, Israelek Gaza hirira zihoan familia baten minibusaren aurka egindako erasoan familia bereko 11 pertsona hil zituen: 9 gorpu aurkitu dituzte erasoaren lekuan, eta 2 haur desagertuta daude.
Israelek 135 gorpu entregatu ditu 15 egunetan
Azken orduetan, Israelgo agintariek 15 palestinarren gorpuak entregatu dizkiete Gazako Zerrendako agintariei.
Guztira, 135 gorpu jaso ditu Ministerioak, ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Hamasek bahitutako 9 pertsonaren gorpuak entregatu ditu
Israelgo Armadak ziurtatu duenez, Gurutze Gorriak bahitu israeldar baten gorpua jaso du larunbat goizaldean.
Gazan hildako israeldar bahituak entregatzea Benjamin Netanyahuren gobernuaren eta talde palestinarraren arteko bake akordioaren tentsio puntuetako bat da; izan ere, Hamasek esan du ez dituela berreskuratu Israelek bi urtez Zerrendaren aurka eraso egin ondoren hondakinen artean lurperatuta geratu diren biktima guztiak.
Hamasek orain arte bahituen 9 gorpu entregatu ditu, gaur gauean entregatuko duena zenbatu gabe.
Gainerako 19ak ez omen dituzte oraindik aurkitu.
Rafahko pasabidea, itxita
Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea, Gaza eta Egipto artekoa, itxita egongo dela oraingoz. Kontrara, Palestinak Egipton duen Enbaxadako eta Munduko Ossun Erakundeko iturriek ohartarazi dute astelehenean irekiko dutela.
"Hamask bahituak entregatzeko eta akordioa betetzeko orduan erakusten duen jokabidearen araberakoa izango da irekiera", jakinarazi du ohar baten bidez.
Nazioarteko albiste gehiago
Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik
Andrew printzeak, Charles III.a erregearen anaiak, uko egin die bere errege titulu guztiei, Jeffrey Epstein enpresariarekin zituen loturengatik. Virginia Giuffrek salatu zuen Yorkeko dukearekin sexu-harremanak izatera behartu zutela 17 urte zituenean.
Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua
Oraingoz, talde islamistak bake akordioaren barruan egin duen azken entrega da.
Ukrainako gerra Kievi Tomahawk misilik eman gabe amaitzea espero du Trumpek
Putinek AEBko presidenteari ohartarazi dionez, mota horretako misilak Ukrainari hornitzea Errusiaren aurkako eskalada gisa hartuko luke.
Israelek "ia egunero" urratzen du Libanoko su-etena, NBEk ohartarazi duenez
Israelgo Defentsak 500 aire-eraso baino gehiago egin ditu su-etena indarrean sartu zenetik, Hezbollahren kontra izan direla argudiatuta. Nazio Batuen Erakundeak 108 zibil hil direla egiaztatu du, 37 emakume eta haur tartean.
Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte
Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.
Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Talde palestinarrak, besteak beste, laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornigairik gabe jarraitzen dutelako.
Zer da Israel Gazatik erretiratzeko lehen fasea markatzen duen "marra horia”?
Aste honetan, Israelek lerro imajinario hori igaro duten 20 gazatar baino gehiago hil ditu, denak etxera itzuli nahian ari zirenean.
Maduroren Gobernuak "alarma handiz" hartu du AEBk CIA Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea
Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean baieztatu zuen Venezuelan ezkutuko operazioak egiteko baimena eman diola Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia agentziari.
Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko
Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.