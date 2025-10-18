GERRA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua

Oraingoz, talde islamistak bake akordioaren barruan egin duen azken entrega da.

Khan Younis (-), 17/10/2025.- Red Cross workers arrive at the site where members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, are searching for the bodies of Israeli hostages in an area in Hamad City, Khan Younis, in the southern Gaza Strip, 17 October 2025. EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Gurutze Gorria bahituen trukean ari da lanean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Yafako Abu Kabir Auzitegiko Medikuntza Zentroak Eliyahu Margalit gisa identifikatu du atzo azken orduan Hamasek entregatu zuen bahituaren gorpua, Benjamin Netanyahu lehen ministroaren bulegoak iragarri duenez.

"Armadako ordezkariek Eliyahu Margalit bahituaren familiari jakinarazi diote bere senide maitea Israeli itzuli diotela eta guztiz identifikatu dutela", jasotzen du komunikatuak.

Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Gazako Zerrenda Israel Hamas Palestina Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

FOTODELDÍA CIUDAD DE GAZA, 10/10/2025.- Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan este viernes a la asediada Ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar en pie sus casas con motivo de la entrada en vigor del alto el fuego y la primera retirada de las tropas. EFE/Ahmad Awad
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko

Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.

Gehiago kargatu