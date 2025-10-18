GUERRA EN GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado el viernes por Hamás

Se trata de la última entrega, por ahora, del grupo islamista en el marco del acuerdo Israel.
Khan Younis (-), 17/10/2025.- Red Cross workers arrive at the site where members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, are searching for the bodies of Israeli hostages in an area in Hamad City, Khan Younis, in the southern Gaza Strip, 17 October 2025. EFE/EPA/HAITHAM IMAD
La Cruz Roja trabaja en el intercambio de rehenes. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa ha identificado durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás este pasado viernes como perteneciente a Eliyahu Margalit, ha anunciado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado.

Hamás pide a los mediadores que aseguren el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
Franja de Gaza Israel Hamás Palestina Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más