Hamás pide a los mediadores que aseguren el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
El grupo islamista palestino Hamás ha llamado este viernes a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza a “completar su función de seguimiento” de la implementación de lo pactado en algunos aspectos que Israel aún no ha cumplido.
Entre ellos, ha destacado “la entrada de ayuda humanitaria en las cantidades requeridas, la cobertura de todas las necesidades básicas de los ciudadanos de la Franja de Gaza, la apertura del cruce de Rafa en ambas direcciones a los ciudadanos y la labor de reconstrucción urgente”.
Los islamistas han subrayado también la necesidad de comenzar a configurar “de inmediato” el Comité de Apoyo Comunitario, la organización de 15 tecnócratas independientes para gestionar la Gaza de la posguerra aprobada por las distintas facciones palestinas en el marco del acuerdo de alto el fuego.
Hamás ha urgido así su creación para "que inicie su labor de administración de la Franja de Gaza y complete la retirada de las fuerzas de ocupación (israelíes) a los lugares acordados".
La organización, que gobierna en Gaza, ha reclamado un mayor acceso de ayuda humanitaria mientras los hospitales del enclave y su población continúan desabastecidos.
El Ejecutivo gazatí anunció el jueves que el día anterior 480 camiones con ayuda humanitaria entraron a Gaza, tres con gas para cocinar y seis con combustible. Sin embargo, ya entonces el Gobierno apuntó que "las cantidades que han entrado son muy limitadas y no cubren ni el mínimo de las necesidades de vida y humanitarias" de la población.
"La Franja necesita 600 camiones de ayuda que deben fluir de forma continua y en grandes cantidades", demandó en un comunicado.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, hasta el miércoles, 190 000 toneladas de ayuda estaban autorizadas por las autoridades israelíes y en trámites para entrar a Gaza.
Sin embargo, los gazatíes aún esperan la apertura del cruce de Rafa, en la frontera con Egipto, al paso de personas, que según la prensa israelí está siendo retrasada por Israel como respuesta a la demora de Hamás en la entrega de los cadáveres de los rehenes que faltan.
Más noticias sobre noticias internacionales
¿Qué es la "línea amarilla", que marca la primera fase de la retirada israelí de Gaza?
Esta semana, más de 20 gazatíes que cruzaron esta línea imaginaria (y no señalizada) en un intento de volver a sus hogares, según las autoridades sanitarias gazatíes, han sido asesinadas por Israel.
Los misiles Tomahawk reavivan las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania
Zelenski busca reforzar su defensa con armamento de largo alcance mientras Putin advierte de un deterioro en las relaciones con Washington.
El Gobierno de Maduro ve con "extrema alarma" el uso de la CIA como "amenaza" contra Venezuela por parte de EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que ha autorizado a la agencia de Inteligencia exterior del país norteamericano a que realice operaciones encubiertas en Venezuela.
Trump y Putin se reunirán en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania
Así la ha anunciado el presidente estadounidense tras una conversación telefónica con su homologo ruso, aunque no ha especificado la fecha exacta.
Las autoridades gazatíes piden ayuda para retirar explosivos y escombros, y recuperar los cadáveres enterrados
Antes las acusaciones israelíes de que no están cumpliendo el acuerdo de paz, Hamás responde que los cuerpos de los palestinos entregados por Israel tienen signos de tortura. Asimismo, han explicado que en Gaza hay 20 000 artefactos sin detonar y entre 65 y 70 millones de toneladas de escombros, lo que "dificulta los esfuerzos de rescate".
Fracasan las dos mociones de censura contra el gobierno del macronista Sébastien Lecornu
La moción de la izquierda LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, ha logrado 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen ha cosechado 144 votos.
Las dificultades de Hamás para entregar los cadáveres de los rehenes israelíes tensionan el acuerdo de paz en Gaza
Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de siete (nueve de confirmarse los dos últimos) de los 28 fallecidos. Es más, ha afirmado que ya ha entregado los cuerpos de todos los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y ha indicado que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado".
Hamás dice que ha entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes israelíes
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha recibido esta noche en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes más.
El fútbol, una herramienta para frenar las ansias de migración en Mauritania
En Mauritania el balón rueda con un propósito que va más allá del juego. El fútbol se ha convertido en una herramienta para sembrar esperanza y futuro. A través de este deporte, distintas iniciativas buscan integrar a los chicos de los barrios más vulnerables y, al mismo tiempo, fortalecer su vínculo con el país, ofreciendo una alternativa al peligroso sueño de emigrar hacia Europa.