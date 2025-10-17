Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Talde palestinarrak, besteak beste, laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornigairik gabe jarraitzen dutelako.
Hamas talde islamista palestinarrak Gazako su-eten akordioaren bitartekariei eta bermatzaileei "jarraipena egiteko" deia egin die, Israelek oraindik bete ez dituen zenbait alderditan hitzartutakoa ezar dezan.
Horien artean, "laguntza humanitarioa eskatutako kopuruetan sartzea, Gazako Zerrendako herritarren oinarrizko behar guztiak betetzea, Rafahko bidegurutzea herritarrei bi norabideetan irekitzea eta premiazko berreraikuntza lana" nabarmendu ditu.
Era berean, islamistek azpimarratu dute "berehala" hasi behar dela Babes Komunitarioko Batzordea eratzen, hau da, 15 teknokrata independenteren antolaketa, Palestinako fakzio ezberdinek onartutako gerraosteko Gaza kudeatzeko.
Horrela, Hamasek horren sorrera albait arinen egin behar dela nabarmendu du "Gazako Zerrenda administratzen has dadin eta okupazio indarrek (israeldarrak) adostutako tokietara erretiratzea ekar dezan".
Gazan agintzen duen erakundeak laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornidurarik gabe jarraitzen dutelako.
Gazako Exekutiboak ostegunean iragarri zuen aurreko egunean laguntza humanitarioa zeramaten 480 kamioi Gazara sartu zirela: hiru gasarekin, janaria prestatzeko, eta sei erregaiarekin. Hala ere, orduan adierazi zuenez, "sartu diren kopuruak oso mugatuak dira, eta ez dute biztanleen bizi-premien eta premia humanitarioen gutxienekoa ere betetzen".
"Zerrendak 600 laguntza-kamioi behar ditu, etengabe eta kantitate handitan egin behar diren joan-etorriak egiteko", esan zuen ohar batean.
Gai Humanitarioak Koordinatzeko NBEren Bulegoak (OCHA) ziurtatu zuen asteazkenera arte 190.000 tona laguntza baimendu zituztela Israelgo agintariek, eta Gazara sartzeko izapideak egiten ari zirela.
Nazioarteko albiste gehiago
Kirolak badu behartsuenak gizarteratzeko ahalmena, eta Mauritanian futbolaren indarra baliatu nahi dute horretarako. Bide batez herrialdean sustraitu eta migrazio-gosea etenarazteko ere aprobetxatu nahi dute egitasmoa.