Netanyahuk "helburu terroristak" berriro erasotzea agindu du Gazan, Hamasi su-etena urratu izana leporatu ostean
Su-etena indarrean sartu eta bederatzi egunera, Israelgo lehen ministroak "helburu terroristen aurka gogor" egingo duela iragarri du, eta ez du argitu horrek bake akordioaren amaiera ekarriko duen ala ez. Gainera, Israelgo armadak baieztatu egin du Rafah berriro bonbardatu dutela, Gazako hegoaldean.
Benjamin Netanyahu lehen ministroak agindua eman du Gazako "helburu terroristak" berriz bonbardatzeko, igande honetan Rafah hiria, Gazako hegoaldea, bonbardatu ostean.
"Hamasek su-etena urratu ostean, Netanyahu lehen ministroak kontsulta bat egin du Defentsa ministroarekin eta segurtasun sistemako buruekin, eta Gazako Zerrendako helburu terroristen aurka gogor egiteko agindu eman du", zehaztu du Israelgo Bulegoak.
Horrela, bada, su-etena indarrean sartu eta bederatzi egunera heldu da eraso berriaren agindua. Berauk arriskuan jartzen du berriro ere bake akordioa.
Rafahren bonbardaketa
Israelgo Aire Armadak Rafah bonbardatu du berriro, Gazako Zerrendaren hegoaldea. Nahiz eta armadak erasoa konfirmatu duen, oraindik ez dute ez biktimen ez zaurituen berri eman.
Israelek Hamas taldeari errua botatzen jarraitzen du su-eten akordioa ez betetzeagatik. Palestinarrek ahal duten guztia egiten jarraitzen dute hondakinen artean lurperatutako gorpuak berreskuratzeko.
Bien bitartean, su-etana iragarri eta astebetera, hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du Gazako Zerrendan.
