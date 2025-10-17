Zer da "marra horia”, Israel Gazatik erretiratzeko lehen fasea markatzen duena?
Aste honetan, Israelek lerro imajinario (eta sainaleztatu gabe) hori igaro duten 20 gazatar baino gehiago hil ditu, denak ere etxera itzuli nahian ari zirenean.
Duela astebete Gazako Zerrendan su-etena hasi zenean, sinatutako akordioan jasotzen zenaren ildotik, Israelgo Armadak atzera egin behar izan zuen "lerro horia" izenekora. Eremu horren atzean jarraitzen dute tropa israeldarrek, eta, ordutik, askotan egin diete eraso eremuaren muga-inguruan zzebiltzan herriatrrei.
Aste honetan, 20 gazatar baino gehiago hil ditu Israelek, Gazatarren osasun agintarien arabera, etxera itzultzeko asmoz. Armadaren esanetan, "lerro hori" imajinario eta seinaleztatu gabeko hori gainditu zuten pertsona horiek.
Hamasek eta Israelek sinatutako akordioaren arabera, su-etenak Gazako Zerrenda osoa hartzen du, eta lehen fasean, Israelgo Armada "lerro horia" deituriko perimetro bateraino erretiratu behar izan da, baina horrek ez du esan nahi su-etena ez dagoenik bertan ere indarrean. Hala ere, Armadak eremu horren barruan bidezko defentsa argudiatu du, bere tropen aurkako mehatxu ororen eta gerturatzen diren herritarren aurka tiro egiteko.
Zer da "marra horia"?
"Lerro horia" Israelgo Armadak Gazatik erretiratzeko Israelen eta Hamasen arteko su-eten akordioan hitzartu ziren hiru faseetako lehenengoan atzera egin behar zuen eremua zehazten duen muga imajinarioa da
Lerro horren eta Gaza eta Israel arteko mugaren arteko perimetroa Israelen kontrolpean dago, eta Zerrendaren % 50 baino zertxobait gehiago hartzen du.
Horregatik, badira lerro horretatik kanpo gelditzen diren herriak zeintzuetara gazatarrek ezin duten oraindik itzuli, Israelgo Armadaren eraso bat jasateko arriskuagatik, hala nola Beit Hanoun (iparraldea) edo Rafah (hegoaldea).
Donald Trump AEBko presidenteak akordioa iragartzean zabaldutako mapa baten arabera, lerro horiaren eta Zerrendaren eta Israelen arteko mugaren artean dagoen eremu militarrak 1,5 kilometroko zabalera du alderik estuenean, eta 6,5 kilometrokoa zabalenean (hegoaldeko Rafah hiria hartzen duena).
Eskala-mapa horrek ez du lur-gaineko erreferentzia espezifikorik zehazten.
Seinaleztapen falta
Marra horia ez da inoiz seinaleztatuta egon herritarrentzat, eta, beraz, gazatar asko ahoz ahoko informazioarekin edo bistan tankeak dituzten ala ez begiratuta gidatu dira, lerroa non egon zitekeen asmatzen saiatzeko.
"Bizi garen eremuetan baino ez gara mugitzen. Leku bat arriskutsua den jakin nahi badut, jendeari galdetzen diot: inor egon al da han azken orduetan? Egoera arriskutsua da. Bizilagunek ematen digute benetan gertatzen denaren berri", azaldu du Mohamed Badaui hiriburuko Zeitun auzoko bizilagunak.
Ostiral honetan, Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak iragarri du Armada Palestinako lurraldean alegiazko muga hori seinaleztatzen ari dela, herritarrek jakin dezaten.
Israelen erretiratzearen bilakaera
Israel Gazatik erretiratzeko bigarren fasean tropak lerro berri bateraino egin beharko dute atzera, "lerro gorria" deiturikora, Armadaren kontrolpeko perimetroa Gazako lurraldearen % 40 ingurura murriztuz.
Bigarre fase horretara igarotzea Nazioarteko Egonkortze Indarrek Gazan sartzen direnean gertatuko da, su-eten akordioan adostutako puntuetako bat da hori. Egonkortze indar hori izango dira eremuko segurtasuna gainbegiratu eta ondoren Gazan ariko den Polizia trebatuko duena.
Hala ere ez da jakitera eman noiz sartuko den Gazan Egonkortze indarra.
Erretiratzearen hirugarren fasean Israelgo Armadak "segurtasun perimetro"-raino atzera egingo luke, Gazako lurren % 15 inguru okupatuta. Zerrendaren eta Israelen arteko mugaren ondotik igaroko litzateke eta bertan modu mugagabean, eperik gabe ezarriko lirateke soldaduak. Perimetro horrek Gazarako funtsezko dire puntuak banre hartzen ditu, Rafahko pasabidea, esaterako, Egiptoko mugan.
