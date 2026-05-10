Iranek AEBren azken bake proposamenari erantzun dio

Bertako hedabideen arabera, Irango Islamiar Errepublikak eskatu du negoziazioen lehen fasean gatazkaren amaiera bideratzeko, xehetasun gehiagorik eman ez badu ere.

Teherango eraso baten irudia. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Gerrari behin betiko amaiera emateko AEBk egindako azken proposamenari erantzun dio gaur Iranek, Pakistanen bitartez, IRNA agentziak jakinarazi duenez.

Horren harian, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaile Ismail Bagaeik behin baino gehiagotan adierazi du Teheran AEBren proposamena aztertzen ari zela.

Hain zuzen ere, Iranek iragan astean aurkeztutako 14 puntuko eskaintza bati erantzunez iritsi zen AEBrena.

Teheranek aurretik berretsi zuen lehen fasetik bake akordio bat adostu behar zutela negoziazio horietan, baita Ormuzko itsasartean dagoen blokeoaren amaiera hitzartu ere, programa nuklearrari buruzko edozein elkarrizketa bigarren edo hirugarren etapa batera atzeratuta.

Iranek eta AEBk behin-behineko su etena adostu zuten apirilaren 8an, gerraren 39. egunean, eta apirilaren 11n eta 12an goi mailako bilera egin zuten Islamabaden, baina ez zuten gatazkari amaiera emateko akordiorik lortu.

Ordutik, ez diete berriro elkarrizketei heldu. Hala ere, mezuak eta proposamenak trukatzen ari dira etengabe bi aldeak.

