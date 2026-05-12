Claves de la disputa comercial entre China y Estados Unidos: aranceles, tierras raras y reveses judiciales

El rifirrafe arancelario será uno de los temas centrales de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien visitará el aís asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su homólogo, Xi Jinping.

Estas son las claves para entender la trayectoria de una disputa arancelaria que pasó de la lucha abierta a una tregua aún sujeta a la incertidumbre jurídica y política:

El estallido de la guerra arancelaria

La guerra comercial estalló poco después del regreso de Trump al poder en enero de 2025 y alcanzó, en cuestión de meses, niveles próximos a un bloqueo comercial 'de facto' entre las dos mayores economías del mundo.

En el peor momento de la escalada, los aranceles medios estadounidenses sobre los productos chinos llegaron al 127,2 %, mientras las represalias chinas alcanzaron el 147,6 % sobre las importaciones procedentes de EE. UU.



El régimen de control de tierras raras

Pekín incorporó las tierras raras a su contraofensiva comercial a comienzos de abril del año pasado, cuando anunció restricciones a nivel global a la exportación de samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, siete de los 17 elementos del grupo, además de imanes derivados, en plena escalada arancelaria con Washington.

El régimen de licencias afectó a insumos esenciales para sectores como defensa, aeronáutica, automoción, energías limpias o semiconductores, provocó cuellos de botella en cadenas de suministro y llevó meses después a nuevas tensiones, cuando Pekín amplió en octubre los controles a tecnologías relacionadas con la minería, fundición, separación y reciclaje de estos materiales, cuyo suministro y procesamiento domina a nivel mundial.



La tregua comercial en Busan

La tregua vigente consolidó un deshielo que ya había comenzado meses antes, con una pausa arancelaria de 90 días pactada en mayo de 2025 y prorrogada posteriormente en agosto, antes del encuentro entre Xi y Trump en la ciudad surcoreana de Busan en octubre del año pasado.

Allí, ambas partes pactaron una pausa de un año que redujo los aranceles medios estadounidenses sobre productos chinos del 57 % al 47 %, tras rebajar Washington del 20 % al 10 % los gravámenes vinculados al tráfico de fentanilo.

Del lado chino, Pekín suspendió durante un año un "arancel adicional" del 24 % sobre productos estadounidenses, aunque mantuvo vigente un gravamen adicional del 10 % sobre determinados bienes, y se comprometió a retirar tasas adicionales sobre productos agrícolas de Estados Unidos.

El acuerdo incluyó además la reanudación la suspensión de controles chinos a la exportación de tierras raras y la congelación temporal de las tasas portuarias recíprocas.



Los reveses judiciales

La situación volvió a enredarse en febrero, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó parcialmente los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una de las bases legales empleadas por el mandatario para su ofensiva comercial.

Tras ese fallo, la Administración recurrió a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para aplicar un nuevo arancel global del 10 % a la mayoría de importaciones, pero la semana pasada el Tribunal de Comercio Internacional bloqueó también ese gravamen, al considerar que el Ejecutivo había invocado de forma incorrecta esa norma para imponer tarifas generalizadas.

Sin embargo, el alcance de esta última sentencia es limitado: el tribunal no emitió una orden universal y solo bloqueó el cobro para tres demandantes involucrados, lo que obliga al resto de los importadores a seguir pagando mientras se resuelve la posible apelación del Gobierno.



La incertidumbre actual

El impacto real de estos fallos judiciales en las aduanas estadounidenses sigue siendo incierto, porque las sentencias no han eliminado de forma uniforme todos los gravámenes cuestionados y porque Washington ha tratado de sustituir parte de ellos usando nuevas bases legales.